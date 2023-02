Wagner-Chef Prigoschin: Heftige Kämpfe um jedes Haus und jede Straße in Artjomowsk

Weiter berichtet RT DE: "Der Gründer des privaten Militärunternehmens Wagner, Jewgeni Prigoschin, hat erklärt, dass in Artjomowsk (ukrainisch Bachmut) heftige Kämpfe stattfinden, wobei die ukrainischen Streitkräfte "bis zum letzten Mann" kämpfen. Dies berichtete der Pressedienst von Prigoschin auf seinem Telegram-Kanal. Prigoschin erklärte:

"Die ukrainischen Streitkräfte ziehen sich nicht zurück. Sie kämpfen bis zum letzten Mann. In den nördlichen Vierteln von Artjomowsk wird um jede Straße, jedes Haus, jedes Treppenhaus gekämpft. (…) Dieser [Rückzug] findet weder in den nördlichen noch in den südlichen noch in den östlichen Vierteln statt."