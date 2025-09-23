CGTN: Xinjiang in seiner blühendsten Zeit: Weißbuch

Das heutige Xinjiang erlebt die beste Entwicklungsphase seiner Geschichte, heißt es in einem Weißbuch, das vom Informationsbüro des Staatsrats am Freitag herausgegeben wurde. Darin wird hervorgehoben, dass solide Schritte unternommen wurden, um Chinas Uigurisches Autonomes Gebiet Xinjiang im Einklang mit dem Gesetz zu regieren, die Stabilität durch ethnische Einheit aufrechtzuerhalten, die kulturelle Identität und die Bindungen zu stärken, der Region sowie deren Menschen größeren Wohlstand zu bringen und Xinjiang mit einer langfristigen Perspektive zu entwickeln.

In diesem Jahr wird der 70. Jahrestag der Gründung der autonomen Region Xinjiang Uygur begangen. „Dies hat zu einer beispiellosen wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung sowie zu einer erheblichen Verbesserung des Wohlstands der Menschen beigetragen und ihnen ein größeres Gefühl von Wohlbefinden, Glück und Sicherheit vermittelt", heißt es in dem Weißbuch mit dem Titel „CPC Guidelines for Governing Xinjiang in the New Era: Practice and Achievements" (Leitlinien der KPCh für die Regierungsführung in Xinjiang in der neuen Ära).

In Xinjiang seien stärkere Grundlagen für Stabilität, Frieden und Sicherheit geschaffen worden, heißt es in dem Dokument, und es wird hinzugefügt, dass in der Region ein historischer Wandel vom Chaos zur Stabilität und von der Stabilität zur guten Regierungsführung vollzogen worden sei.

Seit 2012 hat die Zentralregierung mehr als 4 Billionen Yuan (ca. 562,3 Mrd. USD) an Transferzahlungen für Xinjiang bereitgestellt, davon allein 543,48 Mrd. Yuan im Jahr 2024, heißt es im Weißbuch.

Xinjiang hat seine regionale Öffnungsstrategie bewusst in den Gesamtplan des Landes zur Öffnung nach Westen integriert, um einen goldenen Kanal durch den eurasischen Kontinent sowie ein Tor zur Öffnung nach Westen zu schaffen, heißt es in dem Weißbuch.

Xinjiang hat eine umfassende Verbesserung der Infrastruktur erfahren, heißt es in dem Weißbuch, und es wird darauf hingewiesen, dass die Betriebskilometer der Eisenbahn und des Autobahnnetzes im Jahr 2024 insgesamt 9202 Kilometer bzw. 230 000 Kilometer betragen werden und die Zahl der zivilen Flugrouten 595 erreicht hat, von denen 25 internationale Routen sind.

Xinjiang hat seine natürlichen Ressourcen und seine industriellen Fähigkeiten genutzt, um ein modernes Industriesystem mit seinen eigenen einzigartigen Vorteilen zu entwickeln. In dem Weißbuch wird erwähnt, dass Xinjiang seit 32 Jahren in Folge Chinas führender Baumwollproduzent ist, wobei der Mechanisierungsgrad beim Pflügen, Pflanzen und Ernten 97 Prozent erreicht.

Er wies auch darauf hin, dass Xinjiang seine Politik zur Förderung der öffentlichen Gesundheit weiter verbessert und den Schutz der Gesundheit der Bevölkerung deutlich erhöht hat. Er fügte hinzu, dass die durchschnittliche Lebenserwartung der Einwohner Xinjiangs von 30 Jahren im Jahr 1949 auf 77 Jahre im Jahr 2024 gestiegen ist.

Die Region hat in den letzten 70 Jahren außerdem eine rasante wirtschaftliche Entwicklung erlebt: Das BIP stieg von 1,23 Billionen Yuan im Jahr 1955 auf 2,05 Billionen Yuan (rund 288 Milliarden Dollar) im Jahr 2024.

Xinjiang setzt die Politik der KPCh zur Religionsfreiheit vollständig, genau und getreu um, indem es die religiösen Überzeugungen der Menschen respektiert, heißt es in dem Weißbuch.

Xinjiang respektiere und schütze das Recht ethnischer Minderheiten, ihre eigene gesprochene und geschriebene Sprache zu erlernen und zu verwenden. Die Region verwalte religiöse Angelegenheiten im Einklang mit dem Gesetz, erlaube religiösen Gruppen, ihre eigenen Angelegenheiten unabhängig zu regeln, und leite die Religionen an, mit der sozialistischen Gesellschaft vereinbar zu sein.

Xinjiang hat die umfassende Wahrung des kulturellen Erbes verbessert. In dem Dokument heißt es, dass Xinjiang Pläne für den Schutz des regionalen Kulturerbes formuliert und lokale Vorschriften erlassen hat, um die rechtlichen Garantien für die Erhaltung des Kulturerbes zu stärken.

In dem Weißbuch wird zudem darauf hingewiesen, dass der Kampf gegen die Wüstenbildung am Rande der Taklimakan-Wüste in der Region intensiviert wurde und die Wüste nun vollständig von einem 3046 Kilometer langen grünen Gürtel umgeben ist, dem längsten der Welt, der den Sand blockiert.

Quelle: CGTN (ots)