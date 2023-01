Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Generalleutnant Igor Konaschenkow, berichtet über den Verlauf der militärischen Sonderoperation am Montag. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In Richtung Kupjansk nahm die russische Artillerie Personal und Ausrüstung der Einheiten der 14. und 92. mechanisierten Brigade der ukrainischen Streitkräfte unter Beschuss. Als Folge verloren die Einheiten in der Nähe der Siedlungen Timkowka und Krugljakowka im Gebiet Charkow mehr als 35 Soldaten, ein gepanzertes Kampffahrzeug und zwei Fahrzeuge.

Am Frontabschnitt Krasno-Limansk wurden Einheiten der 95. Luftlandebrigade in der Nähe der Siedlung Nowojegorowka in der Volksrepublik Lugansk durch Artilleriefeuer bekämpft. Die Verluste des Feindes beliefen sich im Laufe des Tages auf bis zu 40 Soldaten, vier gepanzerte Kampffahrzeuge und drei Fahrzeuge.

Dank aktiver Offensivhandlungen in Richtung Donezk wurden im Laufe des Tages über 70 ukrainische Soldaten getötet sowie ein Panzer, ein Schützenpanzer, zwei Pickups, zwei Grad-Mehrfachraketenwerfer, eine Haubitze vom Typ D-30 und ein Artillerieaufklärungsradar vom Typ AN/TPQ-50 US-amerikanischer Produktion zerstört.

An den Frontabschnitten Süddonezk und Saporoschje setzten die russischen Einheiten ihre erfolgreiche Offensive fort, indem sie bessere Positionen einnahmen. Außerdem nahmen sie die Einheiten der 1. Panzerbrigade des ukrainischen Militärs in der Nähe der Siedlung Ugledar in der Volksrepublik Donezk sowie der 102. Brigade der territorialen Verteidigung in der Nähe der Siedlung Uspenowka im Gebiet Saporoschje unter Beschuss. Die ukrainischen Streitkräfte verloren im Laufe des Tages insgesamt bis zu 25 Soldaten, zwei gepanzerte Kampffahrzeuge, eine D-20-Haubitze, zwei D-30-Haubitzen sowie eine Selbstfahrlafette vom Typ Gwosdika.

Im Rahmen der Artilleriebekämpfung wurden am Frontabschnitt Cherson eine Gwosdika-Selbstfahrlafette und ein Lager mit Artilleriemunition zerstört."

Quelle: RT DE