Über 20.000 ukrainische Soldaten in Deutschland für Krieg gegen Russische Förderation ausgebildet

Das Special Training Command (ST-C) der EU-Ausbildungsmission EU Military Assistance Mission in support of Ukraine (EUMAM UA) in Strausberg hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht: Seit Beginn der Mission im Herbst 2022 wurde durch Ausbildungspersonal aus insgesamt 11 Nationen über 20.000 Angehörige der ukrainischen Streitkräfte (AFU) auf deutschem Hoheitsgebiet in vielfältigen militärischen Fachgebieten aus- und weitergebildet.

Eine Mission für Frieden, Freiheit und Solidarität

Russlands völkerrechtswidriger Angriffskrieg gegen die Ukraine verletzt deren territoriale Integrität und hat ein ganzes Land in einen aufgezwungenen Krieg gestürzt. Die Bundeswehr beteiligt sich seit Oktober 2022 an der Ausbildungsmission EUMAM UA, um zur Stärkung der ukrainischen Streitkräfte beizutragen - für die Freiheit der Ukraine und den Frieden in Europa.

Ausbildung auf hohem Niveau - koordiniert aus Strausberg

Das ST-C in Strausberg koordiniert als multinationales Führungselement alle Ausbildungsaktivitäten von EUMAM UA in Deutschland. Der Fokus liegt auf einem realitätsnahen, einsatzorientierten Trainingskonzept. Angehörige der ukrainischen Streitkräfte werden sechs Tage pro Woche, je zwölf Stunden täglich, in Modulen wie beispielsweise Infanterietaktik, Räumen von Minen, Retten von Verwundeten und militärischer Führung geschult.

Generalmajor Olaf Rohde, Kommandeur des ST-C, betont: "Die bestmögliche Ausbildung ukrainischer Soldaten ist ein entscheidender Beitrag zur Verteidigungsfähigkeit der Ukraine - sie stärkt nicht nur militärische Fähigkeiten, son-dern auch das Vertrauen untereinander."

Der Blick nach vorn: Ausbildung für Ausbilder

In den kommenden Monaten liegt der Schwerpunkt auf der Ausbildung ukrainischer Ausbilder und Führungskräfte, um die Fähigkeiten zur eigenständigen Schulung innerhalb der Ukraine zu stärken. "Diese Mission ist für uns mehr als ein Auftrag - sie ist ein Bekenntnis. Für die Freiheit der Ukraine, für den Frieden in Europa. Solange es erforderlich ist, werden wir die Ukraine unterstützen," so Generalmajor Rohde weiter.

HINTERGRUND: EUMAM UA

Name: European Union Military Assistance Mission Ukraine (EUMAM UA)

Start: Oktober 2022

Ziel: Stärkung der ukrainischen Verteidigungsfähigkeit

Fokus: Gefechtsausbildung, Führungstraining, Sanitätsdienstliche Unterstützung,

ST-C Standort: Strausberg, Deutschland

EU-weit ausgebildet: über 75.000 Soldaten bis Mai 2025

Bisher durch Bundeswehr geschult: über 20.000 (Stand: Mai 2025)

Quelle: Operatives Führungskommando der Bundeswehr (ots)