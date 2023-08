Beim heutigen Beschuss der Stadt Donezk durch ukrainische Einheiten wurden drei Menschen getötet und elf weitere verletzt, darunter ein Kind. Dies teilte der Chef der Donezker Volksrepublik (DVR) Denis Puschilin auf seinem Telegram-Kanal mit. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Außerdem wurden 24 Wohngebäude in Donezk und Jassinowataja sowie zehn zivile Infrastrukturobjekte beschädigt, darunter eine Schule in Donezk, ein Kindergarten in Makejewka und eine Fabrik in Schachtjorsk.

Insgesamt feuerten ukrainische Einheiten 349 Geschosse auf Donezk, einschließlich Streumunition."

Quelle: RT DE