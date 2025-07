Petition: Schluss mit der Finanzierung von UN-Programmen zur Bevölkerungsreduktion!

Die Welt steuert auf einen Bevölkerungszusammenbruch zu. In allen zivilisierten Ländern sinken die Geburtenraten seit Jahrzehnten dramatisch. Statt die Familie zu stärken und das ungeborene Leben zu schützen, fördern die Vereinten Nationen über ihren Bevölkerungsfonds UNFPA weltweit Abtreibung und Sterilisation. Deutschland, Österreich, die Schweiz und Luxemburg finanzieren diese lebensfeindlichen, antichristlichen und antifamiliären Programme mit Unsummen und schaufeln sich damit ihr eigenes Grab – während die USA dem umstrittenen UNFPA vollständig die Mittel entzogen haben. Dies schreiben die Autoren der Petition auf der Plattform "ParitotPetition.org".

Weiter heißt es in der Petition: "Der Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen (UNFPA) ist das wichtigste Instrument der globalen Eliten zur Bevölkerungskontrolle weltweit. Er finanziert und propagiert Abtreibungen, Sterilisationen und die Lüge von der „überbevölkerten Welt“. Über Jahrzehnte hat der UNFPA mit dem kommunistischen China zusammengearbeitet, um dessen Politik der Bevölkerungskontrolle durch Zwangsabtreibungen umzusetzen und die chinesische Ein-Kind-Politik auf andere Länder auszuweiten. Kurz: Der UNFPA ist das globale Sprachrohr einer Ideologie, die Kinder als Übel und nicht als Segen betrachtet.

Erklärtes Ziel des UNFPA ist die massive Senkung der Geburtenraten mithilfe sogenannter „reproduktiver Rechte“ und Frühsexualisierung der Jugend. Unverhohlen fordert die UN-Organisation die Abschaffung von Schutzaltersgrenzen, die Streichung elterlicher Einspruchsrechte gegen Abtreibung und Verhütungsmittel, die Legalisierung von Drogen und Prostitution sowie staatlich finanzierte Abtreibung für Minderjährige. Die Sexualaufklärung soll in die Hände des Staates gelegt werden, damit die UN ihre lebensfeindliche Agenda ungehindert direkt in die Kinderzimmer tragen kann. Der UNFPA will aus unseren Töchtern und Söhnen eine verwahrloste, verfügbare und vor allem kinderlose Generation machen – alles finanziert mit unserem Steuergeld.

Doch es gibt einen Lichtblick: Die USA, bislang der größte Sponsor des UNFPA, haben sämtliche Zahlungen an die lebensfeindliche UN-Organisation eingestellt. Dabei handelt es sich um eine Folge der von Präsident Trump gleich bei Amtsantritt im Januar 2025 unterzeichneten Pro-Life-Verordnung, die die Verwendung amerikanischer Steuergelder für Gruppen verbietet, die Abtreibungen oder Sterilisationen im Ausland fördern oder durchführen. Während Amerika die Seite des Lebens wählt, finanzieren die deutschsprachigen Länder weiterhin die Kultur des Todes mit Unsummen: Deutschland zahlt jährlich fast 61 Millionen US-Dollar an den UNFPA, die Schweiz knapp 30 Millionen, Luxemburg mehr als 20 Millionen und Österreich über drei Millionen – vielleicht bald noch mehr, wenn Europa für die ausbleibenden amerikanischen Gelder einspringt.

Wenn wir jetzt nicht handeln, wird aus dem deutschsprachigen Raum womöglich der Geldgeber Nummer eins für die weltweite Vernichtung ungeborenen Lebens. Der UNFPA benutzt unsere Steuern, um Millionen unschuldiger Kinder zu töten und unsere eigenen Töchter und Söhne mit einer menschenverachtenden, lebensfeindlichen Ideologie zu verderben. Mit diesen Blutgeldzahlungen muss sofort Schluss sein! Fordern wir deshalb mit anbei stehender Petition die Regierungen Deutschlands, Österreichs, der Schweiz und Luxemburgs auf, jegliche Unterstützung für den UNFPA sofort einzustellen. Bitte unterzeichnen und teilen auch Sie diese lebensrettende Petition! Wir dürfen nicht länger zulassen, dass unser Geld dafür verwendet wird, Gottes wertvolle Kinder zu ermorden und die christliche Zivilisation zu zerstören!

Herzlichen Dank im Namen der Ungeborenen!"

Quelle: PartiotPetition