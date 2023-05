Russische Armee greift Entscheidungszentren in der Ukraine an

Die russische Armee hat Raketenangriffe auf Entscheidungszentren in der Ukraine durchgeführt, in denen unter westlicher Leitung Terroranschläge in Russland vorbereitet wurden, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die russischen Streitkräfte haben über Nacht Gruppenangriffe mit hochpräzisen Langstreckenwaffen aus der Luft gegen zentrale Entscheidungszentren durchgeführt, in denen unter der Leitung westlicher Geheimdienste Terroranschläge auf russischem Gebiet geplant wurden. Alle vorgesehenen Ziele wurden getroffen", so das Verteidigungsministerium. Quelle: RT DE