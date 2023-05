Gerald Hauser: „Brachiale Anschläge auf Bürgerrechte durch die WHO!“

Mag. Gerald Hauser zeigte gleich zu Beginn seines Vortrages auf, dass die sogenannte Corona-Pandemie jahrelang akribisch vorbereitet und geplant war. Anhand chronologischer Abläufe in Österreich anhand des offiziellen Tourismusberichtes 2020 belegte er die vielen Ungereimtheiten und zeigte, wie schnell Österreichs Regierung eigentlich auf den angeblichen Gesundheitsnotstand vorbereitet war. Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: "Über 190 Gesetze wurden innerhalb kürzester Zeit bis in die Tiefe verändert – normalerweise dauere eine Beschlussfassung Monate. Hausers Statement gleich zu Beginn: „In der Politik ist nichts zufällig. Alles, was die Mächtigen dieser Welt machen, die auf Milliarden sitzen, ist akribisch geplant!“

Eindrucksvoll belegte der Nationalratsabgeordnete, wie akribisch die sogenannte Corona-Pandemie vorbereitet und geplant war. Jahrelang hätten sich WHO und die Strippenzieher samt ihren nicht gewählten Institutionen gründlichst vorbereitet. Die Pandemie-Definition sei von der WHO passend gemacht worden, erklärte Gerald Hauser: „Bis zum Jahr 2008/2009 musste es weltweit eine erheblich Anzahl Todesfälle geben, um überhaupt eine Pandemie ausrufen zu können. Diese Definition wurde auf Betreiben der üblichen Verdächtigen – Bill Gates usw. – abgeändert.“ Nachdem das große Geschäft mit den Impfstoffen bei der Schweinegrippe im Jahr 2009 ausgeblieben war, habe man einen neuen Plan verfolgt. Dieser Flop sollte sich nicht nochmals wiederholen.



„Go, jetzt wird Geld gemacht!“

Man müsse genügend Angst produzieren und eine weltweite Gesundheitsbedrohung ausrufen. Nur so seien die Menschen bereit, sich impfen zu lassen. Bei Corona habe das bestens funktioniert. „2020 war alles so weit und nach dem Motto: Jetzt sind wir vorbereitet, der Virus ist da und ‚Go, jetzt wird Geld gemacht!‘ lief das ab!“, beschreibt Hauser die Phasen der Corona-Inszenierung. Es sei reine Geldmache. In Planspielen durchgeführt von Bill Gates, der WHO und der John-Hopkins-Universität, so Gerald Hauser, würden diese Szenarien geübt.

Österreichs Innenminister bestätigt Plan-Spiele

Für seine Anfragen etwa zu den Pandemie-Planspielen der letzten Jahre erntete er enorme Diffamierungen durch die System-Medien. Österreichs Innenminister Karner habe aber bestätigt, dass in diesem Jahrtausend bereits vier Planspiele stattgefunden hätten. Österreichs Bundeskanzler Nehammer will davon allerdings nichts gewusst haben. „In diesem Jahrtausend haben mehrere Pandemie-Planspiele stattgefunden. Das hat mir Innenminister Karner auf meine parlamentarische Anfrage bestätigt“, sagte Gerald Hauser, der durch seine parlamentarischen Anfragen immer wieder Österreichs Regierung ins Schwitzen bringt.

„Es ist ein Verbrechen, Kinder zu impfen!“

Die nächste Pandemie sei bereits in Planung, kann der Politiker belegen. Im Oktober 2022 fand das Planspiel „Catastrophic Contagion“ („Katastrophale Ansteckung“) statt. Organisiert hat dieses Planspiel die John-Hopkins-Universität gemeinsam mit der WHO und der Bill and Melinda Gates Foundation. Simuliert wurde ein Virus, der viel ansteckender und tödlicher für Kinder und Jugendliche sein soll. Statistiken hätten gezeigt, dass Kinder und Jugendliche durch Corona nicht gefährdet seien. Sie haben ein tolles Immunsystem, sagte Hauser. Für den FPÖ-Politiker steht daher fest: „Es ist ein Verbrechen, Kinder zu impfen!“



Gesundheitsdiktatur: WHO will Allmacht

Die WHO will die Allmacht in Gesundheitsfragen. Die Demokratie soll durch eine Gesundheitsdiktatur ersetzt werden. Das könnte etwa eine Impfpflicht auf Knopfdruck bedeuten. WHO-Chef Tedros könne dann jederzeit einen Gesundheitsnotstand ausrufen und die Impfpflicht einführen. De facto bedeute das, dass jeder zwangsweise geimpft werden könne, erklärte Gerald Hauser beim AUF1-Abend. Und weiter: „Wenn die WHO ermächtigt wird, zukünftig fürs weltweite Pandemie-Management zuständig zu sein und aus den Internationalen Gesundheitsvorschriften der WHO 2005 die Würde des Menschen (...) gestrichen wird, dann wird aus der Demokratie eine Gesundheitsdiktatur!“

WHO-Chef vertritt Interessen der Gavi

Dass der jetzige WHO-Chef Tedros vor einigen Jahren im Vorstand der Gavi – der weltweiten Impfallianz – gewesen sei, beantworte viele offene Fragen. Denn bei der Gavi sei Tedros für das weltweite Impfen und die Impfstoff-Verteilung zuständig gewesen. Anhand dieses Lebenslaufes sei es nur logisch, dass Tedros die Interessen der Gavi vertritt. Und nun als WHO-Chef werde er sogar noch ermächtigt, das zu exekutieren. Sollte der Pandemievertrag ratifiziert werden, könnte Tedros die Grundfreiheiten der Menschen jederzeit einschränken. Hauser appellierte an die über 400 Zuhörer im Saal: „Gemeinsam mit euch mutigen Menschen haben wir die Impfpflicht verhindert. Auch jetzt müssen wir wieder gemeinsam auf die Straße gehen. Nur so können wir diese Gesundheitsdiktatur verhindern!“

Rigorose Informations-Kontrolle durch WHO

Durch die WHO sei außerdem eine rigorose Informationskontrolle geplant. Desinformation und Fake News sollen mit aller Macht verhindert werden. Künftig soll es nur mehr eine Wahrheit geben. Alternativen Medien und Aufklärern würde ein Maulkorb verpasst werden. „Ich dürfte dann nicht mehr vor Publikum zu diesem Thema sprechen. Auch solche Veranstaltungen wie diesen AUF1-Abend würde es dann nicht mehr geben!“, sagte Gerald Hauser. Daher sei es umso wichtiger, die Menschen jetzt weiter aufzuklären und die Wahrheit an Licht zu bringen. Das gelinge nur mit großartigen alternativen Medien, so Hauser. Er selbst setzt sich im österreichischen Parlament tagtäglich für die Grund- und Freiheitsrechte der Menschen ein.



Ja-Sager werden in der Politik installiert

Für ihn als Parlamentarier sei es mehr als beschämend, dass in der Politik so viele Ja-Sager am Werk seien. Die Posten würden absichtlich mit solchen Leuten besetzt. „Diese heben die Hand, wenn es ihnen gesagt wird!“, erklärte Hauser. Mit solchen Politikern sei es für die Strippenzieher ein Leichtes, jede Maßnahme umzusetzen. Wie man am Beispiel Österreich sehe, gebe es nur mehr die Einheitspartei aus ÖVP, Grünen, SPÖ und NEOS – und die FPÖ als einzige Oppositionspartei, sagte Gerald Hauser. Aber auch in den anderen Ländern würden die Parlamente nicht anders aussehen.

Daher könne nur das Volk eine Änderung bewirken. Gerald Hauser appellierte abermals: „Das können wir nur gemeinsam schaffen. Diese geplanten brachialen Anschläge auf die Bürgerrechte müssen unbedingt verhindert werden!“

