Frontbericht des Verteidigungsministeriums, Teil I und II: Russische Truppen wehren ukrainische Angriffe ab und rücken vor

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums haben die russischen Truppen in Richtung Kupjansk im Zuge der Offensive innerhalb von 24 Stunden die Lage im Gebiet Charkow verbessert. In den letzten drei Tagen betrug der Vormarsch der russischen Streitkräfte in dieser Richtung elf Kilometer entlang der Front und mehr als drei Kilometer tief in die Verteidigungsanlagen hinein. Zwölf Gegenangriffe der mechanisierten Brigaden der ukrainischen Armee wurden im Gebiet Charkow und in der LVR erfolgreich zurückgeschlagen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Darüber hinaus zerschlugen die russischen Streitkräfte Ansammlungen von Personal und Ausrüstung der ukrainischen Truppen im Gebiet Charkow. Die Verluste der Ukraine betrugen bis zu 110 Soldaten, zwei gepanzerte Kampffahrzeuge, drei Fahrzeuge, ein M777-Artilleriesystem aus US-amerikanischer Produktion und eine AN/TPQ-50-Batterieabwehrradarstation aus US-amerikanischer Produktion. Im Laufe des Tages setzten die ukrainischen Streitkräfte ihre erfolglosen Offensivversuche auch in den Abschnitten Saporoschje, Donezk, Süd-Donezk und Krasny Liman fort. Drei Angriffe der ukrainischen Armee wurden im Frontabschnitt Saporoschje abgewehrt. Die Aktivitäten einer ukrainischen Sabotage- und Aufklärungsgruppe konnten unterdrückt werden. Überdies trafen die Streitkräfte der russischen Föderation in diesem Frontabschnitt ukrainische Einheiten, wobei bis zu 80 ukrainische Soldaten, drei gepanzerte Kampffahrzeuge, vier Autos und eine Haubitze D-30 liquidiert wurden. Auch ein Angriff in Richtung Donezk konnte abgewehrt sowie Ansammlungen von Personal und Ausrüstung getroffen werden. Die ukrainischen Verluste beliefen sich hier auf bis zu 135 Soldaten, zwei Panzer, sechs Schützenpanzer, drei Fahrzeuge, ein M777-Artilleriesystem aus US-Produktion sowie Msta-B- und D-30-Haubitzen. Ein Angriff ukrainischer Soldaten wurde im Abschnitt Süd-Donezk abgewehrt. Außerdem griff die russische Armee fünf Ansammlungen von Personal und Ausrüstung der ukrainischen Streitkräfte an. Die Gesamtverluste des ukrainischen Militärs in dieser Richtung beliefen sich auf mehr als 225 ukrainische Soldaten, drei Panzer, vier gepanzerte Kampffahrzeuge, zwei Fahrzeuge und eine Haubitze D-30. Quelle: RT DE