CGTN: China und Vietnam erneuern ihr Versprechen, eine Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft aufzubauen

Als die Güterzugverbindung zwischen China und Vietnam im Jahr 2017 eingerichtet wurde, fuhren weniger als fünf Züge pro Monat von der südchinesischen autonomen Region Guangxi Zhuang aus. Allein im letzten Monat wurde jedoch eine Rekordzahl von 1.922 TEU-Containern auf den Zügen befördert, was das gesamte Versandvolumen des ersten Quartals 2024 übertrifft.

„Ich beschäftige mich seit fünf Jahren mit dem grenzüberschreitenden Schienenverkehr. Ich habe den Eindruck, dass der Wirtschafts- und Handelsaustausch zwischen China und Vietnam in diesem Jahr sehr viel aktiver ist", sagte Yang Bo, Logistikdirektor eines Frachtunternehmens in Guangxi.

China ist bereit, mit Vietnam zusammenzuarbeiten, um die „harte Konnektivität" der Eisenbahn-, Schnellstraßen- und Hafeninfrastruktur zu beschleunigen, die „weiche Konnektivität" des intelligenten Zolls zu verbessern und gemeinsam eine sichere und stabile Industrie- und Lieferkette aufzubauen, sagte der chinesische Präsident Xi Jinping am Montag.

Xi, der auch Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) ist, äußerte sich während eines Gesprächs mit To Lam, dem Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Vietnams (KPV) und vietnamesischen Präsidenten, in der Großen Halle des Volkes in Peking.

In der kritischen Phase der nationalen Entwicklung und Wiederbelebung, betonte Xi, sollten China und Vietnam unter der Leitung der Vision, eine Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft aufzubauen, das Entwicklungsmuster mit sechs Aspekten konsolidieren: ein höheres gegenseitiges politisches Vertrauen, eine solidere sicherheitspolitische Zusammenarbeit, eine vertiefte praktische Zusammenarbeit, eine stärkere öffentliche Unterstützung, eine engere multilaterale Koordinierung und Zusammenarbeit sowie ein besseres Management und eine bessere Beilegung von Differenzen.

Lam sagte, seine Partei und seine Regierung würden im Einklang mit den sechs Hauptzielen die umfassende strategische Partnerschaft zwischen Vietnam und China vertiefen und den Aufbau einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft vorantreiben, die für beide Länder von strategischer Bedeutung sei.

China und Vietnam haben den Aufbau der Gemeinschaft für Dezember 2023 angekündigt.

„Kameraden und Brüder"

Lam hält sich zu einem dreitägigen Staatsbesuch in China auf, seiner ersten Auslandsreise nach seinem Amtsantritt als Generalsekretär des Zentralkomitees der KPV Anfang dieses Monats.

Dies spiegelt die große Bedeutung wider, die Lam den Beziehungen zwischen den beiden Parteien und den beiden Ländern beimisst, sowie das hohe Niveau und den strategischen Charakter der chinesisch-vietnamesischen Beziehungen, sagte Xi.

Er lobte die von Generation zu Generation gewachsenen Beziehungen zwischen den beiden Parteien als tiefgreifend wie die zwischen „Kameraden und Brüdern".

„China ist bereit, eine enge strategische Kommunikation und einen hochrangigen Austausch mit Vietnam aufrechtzuerhalten, fest an der gegenseitigen Unterstützung festzuhalten und aktiv nach Wegen zu suchen, um die Synergien zwischen der Gürtel- und Straßeninitiative und der Strategie der zwei Korridore und des einen Wirtschaftskreises zu erweitern," sagte Xi.

China ist seit vielen Jahren der wichtigste Handelspartner Vietnams, und Vietnam ist Chinas wichtigster Handelspartner im Verband Südostasiatischer Nationen und Chinas viertgrößter Handelspartner weltweit, so das chinesische Handelsministerium im November 2023.

Der Handel zwischen Vietnam und China hat sich in der ersten Hälfte dieses Jahres stark entwickelt und ein Volumen von 95 Mrd. USD erreicht, wie die chinesische Botschaft in Vietnam unter Berufung auf lokale Medien mitteilte. Sollte sich dieser Trend in der zweiten Jahreshälfte fortsetzen, könnte der bilaterale Handel für das gesamte Jahr 200 Mrd. USD erreichen, hieß es.

Vorrang in der Diplomatie

Während des Gesprächs am Montag erklärte Xi Lam, dass China Vietnam in seiner Nachbarschaftsdiplomatie Priorität einräume und Vietnam dabei unterstütze, die Führung der KPV aufrechtzuerhalten, den sozialistischen Weg zu beschreiten, der den nationalen Gegebenheiten entspricht, und die Sache der Reform, Öffnung und sozialistischen Modernisierung weiter voranzutreiben.

Lam sagte seinerseits, dass die Wahl Chinas als Ziel seines ersten Auslandsbesuchs als Generalsekretär des Zentralkomitees der KPV und vietnamesischer Präsident zeige, dass seine Partei und seine Regierung die Entwicklung der Beziehungen zu China immer geschätzt und China als strategische Wahl und oberste Priorität in ihrer Außenpolitik betrachtet hätten.

Die Beziehungen zwischen China und Vietnam werden in den nächsten Jahrzehnten ein Beispiel für ein neues Muster der Zusammenarbeit zwischen zwei sozialistischen Ländern sein, die mit den Herausforderungen und Aufgaben der Modernisierung konfrontiert sind und sich auf einen ähnlichen historischen Werdegang und ein gemeinsames internationales Umfeld stützen, so Gao Lei und Xia Lu, Kommentatoren von CGTN, in einem Kommentar.

Im Anschluss an ihre Gespräche waren Xi und Lam Zeugen der Unterzeichnung einer Reihe von bilateralen Kooperationsdokumenten zu den Themen Parteischulen, Konnektivität, Industrie, Finanzen, Zollkontrolle und Quarantäne, Lebensunterhalt der Bevölkerung, Gesundheit, Nachrichtenagenturen und Medien, Austausch auf subnationaler Ebene und anderen Bereichen.

Während des Besuchs des vietnamesischen Staatsoberhaupts, der am Dienstag zu Ende geht, werden beide Seiten auch eine gemeinsame Erklärung über die Förderung ihrer umfassenden strategischen Kooperationspartnerschaft und den Aufbau einer chinesisch-vietnamesischen Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft abgeben, die von strategischer Bedeutung ist.

Der Besuch werde der Zusammenarbeit zwischen Vietnam und China in Bereichen wie Politik, Sicherheit, Wirtschaft, Gesellschaft und zwischenmenschlichem Austausch neue Impulse verleihen, sagte Nguyen Van Tho, stellvertretender Vorsitzender der Vietnam-China Friendship Association und ehemaliger vietnamesischer Botschafter in China, in einem Interview mit der China Media Group.

„Gleichzeitig verstärken die beiden Länder den Austausch und die Zusammenarbeit in internationalen und regionalen Fragen, was eine aktive Rolle bei der Aufrechterhaltung von Frieden und Stabilität in der Region spielen wird", sagte Tho.

Quelle: CGTN (ots)