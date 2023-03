China schlägt USA bei Schlüsseltechnologien – Auch Europa am Ende

Die sozialistischen Bildungssysteme der USA und Europas haben das eigene Innovationspotenzial zerstört. Während nämlich der Westen den unfähigsten Durchschnitt fördert, setzt man in China seit vielen Jahren auf die klügsten Köpfe. Kein Wunder, dass Peking mit Abstand die weltweit wichtigsten Schlüsseltechnologien dominiert: 37 von 44 Sparten. Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: "In schlappen sieben Kategorien liegen die USA vorne. Einige Länder Europas spielen gerade noch unter den Top Fünf eine Rolle: Deutschland, Italien und Großbritannien. Zu diesem Ergebnis kam jetzt das „Australian Strategic Policy Institute“ (ASPI) , das dem dortigen Verteidigungsministerium nahesteht.

ASPI will nun mit seinem neuen Index namens „ Critical Technology Tracker “ die Grundlage schaffen, dass es nicht zu weiteren solchen Überraschungen kommt. In seinem Bericht heißt es u.a.: Westliche „Demokratien“ verlieren den globalen technologischen Wettkampf, das Rennen um Durchbrüche in Wissenschaft und Forschung, sowie die Fähigkeit, die besten Köpfe der Welt an sich zu binden. All das seien entscheidende Voraussetzungen für die Entwicklung und Kontrolle der wichtigsten Technologien, auch jener, die noch nicht existieren. Die sozialistischen Bildungssysteme des Westens haben zu einer Massen-Nivellierung nach unten geführt.

Macht-Monopol

Der ASPI-Bericht ist alarmierend. Das Institut untersuchte 44 Technologien, von Hightech-Materialien und Radio-Kommunikation über elektrische Batterien und Quantencomputer bis zu modernen Flugzeugtriebwerken und Drohnen. Hinter China und den USA rangieren Indien, Großbritannien, Deutschland, Südkorea, Italien, Australien, Japan und auch der Iran in fast allen Bereichen unter den ersten fünf. In 8 der 44 Bereiche bahnt sich, laut ASPI, ein Monopol Pekings an. Das würde seine Machtfülle bestärken. Wie das in der Praxis aussehen kann, zeigte sich schon 2010: Damals blockierte China den Export seltener Erden nach Japan, weil eines seiner Schiffe in einen Konflikt mit der japanischen Küstenwache geraten war. Gegen Australien verhängte Peking ein Import-Verbot zahlreicher Produkte, nachdem Canberra eine Untersuchung zum Ausbruch der Coronavirus-Pandemie gefordert und China die Schuld dafür gegeben hatte.

Überraschung

Wie sehr die USA in den letzten Jahren China unterschätzten, zeigt sich am Beispiel der Hyperschall-Waffen: Das sind lenkbare, mit Atomsprengköpfen bestückbare Flugkörper, die schneller als mit fünffacher Schallgeschwindigkeit fliegen. Sie gelten als kaum oder schwer abzufangen. 2021 wurde bekannt, dass China diese Waffen testet. Die amerikanischen Militärs waren erstaunt . Dabei habe sich diese Entwicklung schon klar abgezeichnet, schreibt ASPI. Fast die Hälfte aller qualitativ hochstehenden Forschungsberichte zu modernen Flugzeugmotoren, also auch Hyperschall-Antrieben, stamme aus China. Sieben der zehn weltweit führenden Forschungsinstitute in dem Bereich seien chinesisch.

Asien macht Zukunft

Auch den chinesischen Ballonflug über ihr Gebiet hätten die USA vorhersehen können. Chinesische Universitäten, die Rüstungsforschung betreiben, arbeiten seit Jahren intensiv an solchen Ballonen und ähnlichen Flugobjekten, auch für militärische Einsätze . Auch die Quantentechnologien hat China längst an sich gerissen: In drei von vier Kategorien liegt es teilweise deutlich vor den USA. Im Bereich der Post-Quanten-Kryptografie, also Verschlüsselungstechnik, die eines Tages auch Quantencomputern standhalten soll, führt China mit 31 Prozent der Studien und Patente vor den USA mit nur gut 13 Prozent. Ähnlich ist es bei der Quantenkommunikation, die über solche Verschlüsselung gesichert wird. Bei der Entwicklung von Quantencomputern hingegen sieht das ASPI, etwas überraschend, die USA klar vor China.

Typische US-Reaktion

Bezüglich Künstlicher Intelligenz (KI) sieht ASPI China ebenso in mehreren Kategorien vorne oder fast gleichauf mit den USA. Etwa bei der Entwicklung von KI-Algorithmen sowie dem Design von leistungsstarken Computerchips bzw. Chips mit KI-Fähigkeiten. Letztere hat sich China vielfach in den USA geholt. Da die USA auch da schon ins Hintertreffen kommt, reagierten sie in der für sie typischen Art: Vergangenen Oktober wurden die Export-Restriktionen gegenüber Chinas Chip-Industrie verschärft. Dass solche Sanktionen – wie im Fall Russlands – gar nichts bringen, haben die USA noch nicht erkannt. Druck erzeugt Gegendruck. Ob die USA dem gewachsen ist, wird sich zeigen."

Quelle: AUF1.info