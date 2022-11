Verteidigungsminister Schoigu befiehlt russischen Truppen, Cherson zu verlassen

Weiter berichtet RT DE: "Russlands Verteidigungsminister Sergei Schoigu hat einem Vorschlag des Befehlshabers der kombinierten Gruppe russischer Truppen in der Ukraine, Sergei Surowikin, zugestimmt, die Verteidigung im Gebiet Cherson am linken Ufer des Dnepr zu organisieren. Surowikin sagte:

"Nach einer umfassenden Bewertung der gegenwärtigen Lage wird vorgeschlagen, die Verteidigung am linken Ufer des Dnepr aufzunehmen. Ich verstehe, dass dies eine sehr schwierige Entscheidung ist. Gleichzeitig, und das ist am wichtigsten, werden wir das Leben unserer Truppen und die allgemeine Kampfkraft der Truppengruppierung retten, denn es ist sinnlos, sie auf dem rechten Ufer in dem begrenzten Gebiet zu halten. Darüber hinaus werden wir einige Kräfte und Mittel freisetzen, die für aktive Operationen, einschließlich offensiver Maßnahmen, in anderen Richtungen im Operationsgebiet eingesetzt werden."