Frankreich wird die Ukraine mit luftgestützten Langstrecken-Marschflugkörpern des Typs SCALP ausstatten, schreibt Le Monde. Das soll Kiews Streitkräfte dabei unterstützen, Ziele tief hinter den russischen Linien anzugreifen, erklärte der französische Präsident Emmanuel Macron am Dienstag, den 11. Juli. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Bei der SCALP/Storm Shadow handelt es sich um eine anglo-französische Waffe mit einer Reichweite von 250 Kilometern (in der Version für Exporte außerhalb der NATO, etwa nach Ägypten) beziehungsweise über 560 Kilometern. Damit ist ihre Reichweite unter allen bisher an die Ukraine gelieferten westlichen Waffen die größte. Großbritannien kündigte im Mai an, eine Charge dieser Marschflugkörper zu liefern. Seitdem setzten die ukrainischen Truppen sie mit wechselndem Erfolg gegen militärische, aber auch rein zivile Ziele ein.

Schon damals reagierte Russland wütend und warnte, dass London Gefahr laufe, unmittelbar in den Konflikt hineingezogen zu werden. Selbst einige westliche Verbündete befürchteten, dass Kiew Angriffe auf Ziele in den "alten" Territorien Russlands durchführen könnte.

Dass Paris nun ebenfalls mit diesen Waffen beliefern will, kommentierte Kreml-Sprecher Peskow wie folgt:

"Aus unserer Sicht ist diese Entscheidung ein Fehler, der Konsequenzen für die ukrainische Seite hat, weil wir dadurch natürlich gezwungen sind, Gegenmaßnahmen zu ergreifen."

Macron deutete auf angebliche Verpflichtungen der Ukraine hin, SCALP nicht gegen solche Ziele einzusetzen. Die Marschflugkörper "wurden in Übereinstimmung mit unserer Doktrin geliefert, also um der Ukraine die Verteidigung ihres eigenen Territoriums zu ermöglichen". Eine konkrete Menge nannte Macron nicht. Allerdings soll Frankreich laut der auf Verteidigung spezialisierten Zeitschrift DSI über ein Arsenal von weniger als 400 dieser Lenkflugkörper verfügen."

Quelle: RT DE