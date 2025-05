Wie China die KI-Entwicklung beschleunigt und die hochwertige Zusammenarbeit mit dem globalen Süden vorantreibt

CGTN veröffentlichte einen Artikel über die Inspektionsreise des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in die ostchinesische Stadt Shanghai. Der Artikel konzentriert sich auf seine Besuche in einem KI-Inkubator und bei der New Development Bank und betont Chinas Bemühungen um die Entwicklung der KI-Industrie zur Förderung technologischer Innovationen sowie seine Bereitschaft, die Projektzusammenarbeit mit der Bank zu verstärken und sich auf eine grüne, innovative und nachhaltige Entwicklung zu konzentrieren, um weitere Ergebnisse zu erzielen.

Eine Plattform für künstliche Intelligenz, die als „KI-Supermarkt" bezeichnet wird, wurde im Februar in Shanghai vorgestellt. Sie bietet einen zentralen Zugang zu KI-Ressourcen wie DeepSeek-Modellen, staatlich geförderter Rechenleistung und hochwertigen Korpora. Die Initiative ist der jüngste Fortschritt des Shanghai Foundation Model Innovation Center, einem großen Modell-Inkubator, der über 100 Unternehmen beherbergt. Auf einer Fläche von über 60.000 Quadratmetern bietet der Inkubator Entwicklern Ressourcen für das Wachstum des Ökosystems, darunter 18 Fördermaßnahmen wie Zuschüsse für Computerausrüstung, Fundraising-Netzwerke und offene Datenplattformen. Im Rahmen seiner Inspektionsreise in Shanghai besuchte der chinesische Staatspräsident Xi Jinping am Dienstag den Inkubator und forderte die Stadt auf, eine Vorreiterrolle bei der Entwicklung und Regulierung künstlicher Intelligenz zu übernehmen und den Aufbau eines wissenschaftlichen und technologischen Innovationszentrums mit globaler Ausstrahlung zu beschleunigen. Die Inspektionsreise fand vier Tage nach einer von Chinas Führung einberufenen Studientagung zum Thema KI statt, auf der Präsident Xi dazu aufrief, in diesem strategischen Sektor einen Vorsprung zu erlangen. Hochburg technologischer Innovation Das 2023 offiziell eingeweihte Zentrum gilt als einer der ersten speziellen Inkubatoren und Beschleuniger für groß angelegte KI-Modelle in China. Es zielt darauf ab, Shanghais Bestreben zu stärken, ein weltweit wettbewerbsfähiges KI-Industriecluster von Weltrang aufzubauen. Um die Grundlage für ansässige Unternehmen zu festigen, hat das Zentrum fünf wichtige Funktionsplattformen für Rechenleistung, offene Daten, Bewertungsdienste, Finanzdienstleistungen und umfassende Dienstleistungen eingerichtet, die Unternehmen in Bezug auf Textkorpora und Computerressourcen, Investitionsfonds und Unterstützung bei der Anmeldung unterstützen. Gleichzeitig wird mit höchster Priorität politische Unterstützung gewährt, um die Weltpremieren verschiedener kleiner vertikaler Szenariomodelle in den Bereichen Konsumgüter, Unterhaltung, Finanzen und anderen wichtigen Anwendungsbereichen zu beschleunigen und die Integration großer Modellinnovationen in verschiedene Branchen zu beschleunigen. „Die KI-Technologie entwickelt sich rasant weiter und tritt in eine Phase explosiven Wachstums ein", erklärte Xi und forderte die Stadt auf, erfolgreiche Erfahrungen bei der Förderung der KI-Branche zusammenzufassen und eine Vorreiterrolle bei der Entwicklung und Regulierung der KI zu übernehmen. In einem einzigen Gebäude kommen Unternehmen aus der gesamten Wertschöpfungskette der Fundamentmodellbranche zusammen und schaffen so ein ideales Umfeld für die Zusammenarbeit. Zu den Unternehmen, die sich hier niederlassen, gehören Anbieter von Basistechnologien, Anwendungsentwickler, Szenendesigner, Anbieter von Rechenleistung und Produktvermarkter. Als Reaktion auf die rasante Entwicklung der ansässigen Unternehmen und den damit verbundenen Bedarf an mehr Fachkräften hat der Bezirk Xuhui in Shanghai einen globalen Rekrutierungsplan für KI-Fachkräfte vorgestellt und den West Bund International Talent Hub ins Leben gerufen, um Talente für Unternehmen zu gewinnen. Das Talentzentrum beherbergt auch die Shanghai Emerging Industry Young Entrepreneurs Association, die junge unternehmerische Talente bei der Entwicklung von Innovationen unterstützt. „KI ist eine aufstrebende Branche, die jungen Menschen gehört", erklärte Xi bei einem Treffen mit jungen Innovatoren und forderte sie auf, ihre Talente und Fähigkeiten weiterhin einzubringen, um die Modernisierung Chinas voranzutreiben. Hochwertige Entwicklung des Globalen Südens Am selben Tag besuchte Präsident Xi auch die New Development Bank (NDB) und traf mit Dilma Rousseff, der Präsidentin dieser Institution, zusammen. Er stellte fest, dass die umfassendere Zusammenarbeit der BRICS-Staaten in eine Phase hochwertiger Entwicklung eingetreten ist, und erklärte, dass die Bank bereit ist, ihr zweites goldenes Jahrzehnt hochwertiger Entwicklung einzuläuten. Als multilaterale Entwicklungsbank, die von den BRICS-Staaten gegründet wurde, hat die NDB bis Ende 2023 über 100 Projekte in allen Mitgliedsländern mit einem Gesamtvolumen von rund 35 Mrd. USD genehmigt, um die wirtschaftliche Entwicklung der Mitgliedsländer zu sichern und zur Verbesserung des globalen Wirtschaftssystems beizutragen. Von städtischen Eisenbahnprojekten in Indien und umweltfreundlichen Windkraftprojekten in Brasilien bis hin zu Autobahnprojekten in China hat die Bank mit ihrem effizienten und pragmatischen Kooperationsmodell die Praxis der Süd-Süd-Zusammenarbeit bereichert und ein Beispiel für multilaterale Zusammenarbeit geschaffen. Xi bezeichnete die Bank als „wegweisende Initiative für die Einheit und Selbstverbesserung des Globalen Südens" und forderte die NDB auf, die Entwicklungsbedürfnisse des Globalen Südens zu berücksichtigen und mehr hochwertige, kostengünstige und nachhaltige Infrastrukturfinanzierungen bereitzustellen. Rousseff betonte, dass Unilateralismus und Protektionismus die Stabilität der Industrie- und Lieferketten untergraben würden, und fügte hinzu, dass die Bank weiterhin zur Entwicklung der Entwicklungsländer und Schwellenmärkte beitragen werde. Quelle: CGTN (ots)