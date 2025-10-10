Bernd Schuhmann: Regierung ignoriert Gefahr durch Massenpostsendungen mit illegalem Saatgut aus China

Deutschland wird aktuell Opfer von Massenpostsendungen mit illegalem Saatgut ohne Einfuhrerlaubnis und erforderlichem Pflanzengesundheitszeugnis aus China. Im Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis 31. August 2025 wurden rund 107.000 solcher Sendungen von den Behörden Hessens gestoppt.

Das bundeseigene Julius Kühn-Institut (JKI) wurde bereits am 22. Januar 2025 darüber informiert, doch erst am 2. Juni wurde die Bundesregierung über mögliche Gefahren von Saatgutsendungen ohne Pflanzengesundheitszeugnis informiert. Es wurden nur 12 Proben entnommen, teilweise stehen die Ergebnisse der Untersuchungen bis heute noch aus, wie aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion hervorgeht.

Dazu teilt der AfD-Bundestagsabgeordnete Bernd Schuhmann, Mitglied im Landwirtschaftsausschuss, mit: „Wir werden in der Öffentlichkeit nahezu unbemerkt von einer für unsere Umwelt potenziell gefährlichen Saatgutinvasion überrollt, doch die Regierung reagiert gleichgültig und tut nichts.

Sie prüft noch nicht einmal umfassend, was da illegal zu uns kommt. Dabei ist der unkontrollierte Import von Fremdarten brandgefährlich: Wer nichtsahnend die zugesandten Samen im Garten aussäht, kann ungewollt unsere Umwelt stark schädigen. Saatgut, das nicht den EU-Vorschriften entspricht, kann zur Einführung neuer Krankheiten oder Schädlinge führen. Zudem bedroht die Einschleppung von invasiven Fremdarten die heimische Artenvielfalt. Wir brauchen eine breite Aufklärungskampagne für die Bevölkerung. Wer wirklich die Umwelt schützen will, der muss unsere einzigartige Biodiversität bewahren. Die Untätigkeit, Ignoranz und Hilflosigkeit der Bundesregierung im betreffenden Fall weist Parallelen zum Umgang der aktuellen und Vorgängerregierung mit illegaler Migration auf. Die Bundesregierung scheint nicht willens und auch nicht fähig zu sein, Deutschland vor illegalem Zustrom zu schützen – weder an der Grenze noch auf dem Postweg.“

Quelle: AfD Deutschland