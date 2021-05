Zum Ende des Fastenmonats fordert Islamic Relief mehr Maßnahmen um globalen Hunger zu beenden

Zum Ende des Ramadans zieht die humanitäre Hilfsorganisation Bilanz: Mit knapp 32.000 Lebensmittelpaketen erreichte die Spenden-Aktion von Islamic Relief Deutschland in diesem Jahr über 178.000 Menschen in 30 Ländern weltweit - gemeinsam mit ihrem internationalen Netzwerk verteilte die Hilfsorganisation Lebensmittelpakete an über eine Million Menschen. Gleichzeitig fordert Islamic Relief mehr Maßnahmen, um den globalen Hunger zu beenden.

Mehr als eine Million Menschen auf der ganzen Welt haben im diesjährigen Monat Ramadan von Lebensmittelpaketen profitiert, die das weltweite Islamic Relief-Netzwerk verteilt hat. Es war eine der größten Ramadan-Lebensmittelverteilungen in der Geschichte der Hilfsorganisation, trotz der enormen Herausforderungen durch COVID-19.

Lebensmittelpakete mit wichtigen Zutaten wie Bohnen, Datteln und Öl wurden in mehr als 30 Ländern verteilt - darunter Jemen, Sudan, Mali, Afghanistan, Äthiopien, Bosnien und Myanmar. Die Verteilung erfolgte im Freien unter Einhaltung von Social Distancing, Maskenpflicht und anderen Maßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus. Anlässlich des morgigen Ramadanfests erhalten diese Woche weitere 70.000 Menschen Geschenkpakete mit Lebensmitteln, Kleidung und Schulmaterial.

Tarek Abdelalem, Geschäftsführer von Islamic Relief Deutschland, über den steigenden Hunger und die bestehende Krise: "Der weltweite Hunger wächst, und jede Nacht gehen mehr als 270 Millionen Menschen hungrig ins Bett. Die COVID-19-Pandemie verschärft die Armut und die Ungleichheit. Schutzbedürftige Menschen auf der ganzen Welt brauchen unsere Unterstützung mehr denn je."

"Während Regierungen weltweit diese Krise nicht bewältigen können, zeigen unsere Spenderinnen und Spender weiterhin ihre Großzügigkeit. Dies ist eine schwierige Zeit für alle, aber dank der Spenden haben wir mit unseren internationalen Partnern dafür gesorgt, dass mehr als eine Million Menschen Nahrungsmittel mit lebenswichtigen Nährstoffen erhalten haben."

"Weil Millionen Menschen am Donnerstag gemeinschaftlich das Ramadanfest feiern, fordern wir ebenso mehr gemeinsame Maßnahmen, um den globalen Hunger zu beenden - nicht nur durch kurzfristige Lebensmittelpakete, sondern auch durch größere Investitionen in langfristige Lebensgrundlagen und die Beseitigung der Ungleichheit, die die Menschen dazu drängt, Hunger zu leiden."

Jemen: Spezielle Lebensmittelpakete für mehr als 100.000 Menschen

Das internationale Islamic Relief-Netzwerk hat zum Ramadan spezielle Lebensmittelpakete an mehr als 100.000 Menschen im Jemen verteilt, wo fast die Hälfte der Kinder (46,5 Prozent) aufgrund chronischer Unterernährung unter Wachstumsstörungen leidet. Trotzdem kürzte die internationale Gemeinschaft kürzlich die Hilfe für den Jemen.

Dr. Asmahan Albadaani, der die Ernährungsprogramme von Islamic Relief im Gouvernement Hodeida im Jemen koordiniert, sagt dazu: "Unterernährung ist hier unser größtes Problem und die Zahl der Fälle und Todesfälle bei Kindern nimmt täglich zu. Die tatsächlichen Zahlen sind jedoch viel höher, da viele Todesfälle in abgelegenen Dörfern auftreten und nicht einmal registriert sind. Die Lebensmittelpreise sind drastisch gestiegen und eine Tüte Brot, die früher zwei Rial kostete, kostet jetzt 20. Nur Reiche können es sich leisten, Lebensmittel zu kaufen, und einige der ärmsten Familien essen tagelang nichts. Allein diese Woche habe ich fünf Kinder gesehen, die so dünn waren, dass sie nur aus Haut und Knochen bestanden."

Jede fünfte syrische Flüchtlingsfamilie im Libanon hat während der Pandemie ihr Einkommen verloren

Im Libanon haben mehr als 70.000 Menschen Ramadan-Lebensmittelpakete erhalten, darunter syrische Flüchtlinge und libanesische Familien. Die Teams von Islamic Relief vor Ort haben seit Beginn der COVID-19-Pandemie, die viele Menschen tiefer in die Armut getrieben hat, einen massiven Anstieg der Menschen verzeichnet, die um Nahrungsmittelhilfe bitten. Jede fünfte syrische Flüchtlingsfamilie im Libanon hat während der Pandemie ihr Einkommen verloren und 49 Prozent befinden sich derzeit in einer akuten Nahrungsmittelkrise. Aufgrund der hohen Inflation und der steigenden Lebensmittelpreise können sich die meisten Menschen keine Grundversorgung leisten.

In Bangladesch versorgte Islamic Relief fast 90.000 Menschen mit Lebensmittelpaketen - darunter arme ländliche Gemeinden und Rohingya-Flüchtlinge

"Die meisten Menschen in unserer Gemeinde sind arm. Unter dem Einfluss von COVID-19 verschlechtert sich der Zustand der armen Menschen hier. Die Menschen haben keine Arbeit aufgrund der Pandemie-Beschränkungen. Sie haben keine andere Wahl, als untätig zu bleiben. Viele können sich kein tägliches Essen für ihre Familien leisten. Während dieses Leidens freuen sich die Menschen in der Gemeinde sehr über das Ramadan-Paket von Islamic Relief", erzählt Nur Begum aus Dinajpur in Bangladesch.

Islamic Relief fordert die weltweiten Geberstaaten auf, die Mittel für Projekte zur Bekämpfung des globalen Hungernotfalls zu erhöhen und langfristige Investitionen in die Armutsbekämpfung zu tätigen. Sie fordert die Regierungen nachdrücklich auf, ihre Bemühungen zur Beendigung von Konflikten zu verstärken, einschließlich des Drucks auf alle Parteien, der Forderung des UN-Generalsekretärs nach einem globalen Waffenstillstand Folge zu leisten, und sicherzustellen, dass die humanitäre Hilfe Menschen in Not erreichen kann.

Islamic Relief Deutschland ist eine gemeinnützige deutsche Nichtregierungsorganisation mit humanitärem Auftrag. Sie vertritt die Überzeugung, dass wir uns in Deutschland in einer privilegierten Lage hinsichtlich der Verwirklichung universeller humanitärer Ziele befinden und daraus eine besondere Verantwortung erwächst, den weniger Begünstigten zur Seite zu stehen. Humanitäre Arbeit und großherziges Geben lindern Not in der Welt und fördern zudem das gegenseitige Verständnis und dienen dem Frieden. Richtschnur ihres Handelns sind universelle humanitäre Ziele: Schutz des Lebens und der Würde des Menschen, Schutz der Familien und Kinder, Anrecht auf materielle Sicherheit sowie freie geistige und spirituelle Entfaltung. Wir haben uns dazu verpflichtet, Armut und Leid der Ärmsten dieser Welt zu lindern - unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Religion und Kultur.

Anmerkungen zur weltweiten Hungersituation

Ende 2020 schätzten die Vereinten Nationen, dass 270 Millionen Menschen entweder einem hohen Risiko für akuten Hunger ausgesetzt waren oder bereits akutem Hunger ausgesetzt waren. Trotzdem wird der weltweite Appell zur Ernährungssicherheit von 2021 nur zu fünf Prozent finanziert.

Mit der jährlichen Ramadan-Kampagne zielt Islamic Relief darauf ab, möglichst viele Menschen zu erreichen, für die eine ungewisse Versorgung mit Nahrungsmitteln tägliche Realität ist. Das saisonale Projekt unterstützt zusätzlich zu den Projekten der Nothilfe und Entwicklungszusammenarbeit Menschen in Not unter Einhaltung grundlegender Menschenrechte.

