Russlands Verteidigungsministerium dementiert vermeintlichen Angriff auf Gruppe Wagner

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums haben russische Truppen keinen Angriff auf die Stellungen des privaten Militärunternehmens "Gruppe Wagner" durchgeführt. Kurz davor hatte dies der Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin dem Ministerium vorgeworfen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Russlands Verteidigungsministerium hat am Freitagabend eine Erklärung veröffentlicht, in der es einen vermeintlichen Angriff auf rückwärtige Stellungen des privaten Militärunternehmens "Gruppe Wagner" dementierte. Alle Nachrichten zu dem angeblichen Vorfall, die in den sozialen Medien im Namen vom Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin verbreitet werden, entsprechen nicht der Realität und dienen der Provokation. Die russischen Streitkräfte erfüllen weiterhin Kampfaufgaben an der Kontaktlinie mit den ukrainischen Streitkräften in der Zone der militärischen Sonderoperation, heißt es in der Erklärung abschließend.

Zuvor hatte Prigoschin, der Gründer der Gruppe Wagner, erklärt, dass die russischen Streitkräfte die Stellungen des Militärunternehmens angegriffen hätten. Eine von seinem Pressedienst veröffentlichte Mitteilung lautet:

"Es gab einen Raketenangriff auf die Stellungen der Gruppe Wagner. Es gab viele Verletzte. Augenzeugen zufolge wurde der Angriff von hinten ausgeführt, das heißt von Soldaten des russischen Verteidigungsministeriums."

Weiter spricht Prigoschin über einen vermeintlichen Betrug, indem man versucht habe, Kämpfern der Gruppe Wagner die Möglichkeit zu nehmen, ihre Häuser zu verteidigen. Obwohl die Gruppe bereit gewesen sei, Zugeständnisse zu machen und sich dem Verteidigungsministerium zu unterwerfen, habe sich das Ministerium nicht beruhigt.

Zum Schluss erklärte Prigoschin, dass der Rat der Kommandeure der Gruppe Wagner eine Entscheidung getroffen habe, das "Übel" der militärischen Führung des Landes zu stoppen.

"Sie vernachlässigen das Leben der Soldaten, sie haben das Wort 'Gerechtigkeit' vergessen, und wir werden sie zurückbringen. Diejenigen, die heute unsere Jungs und Zehntausende russische Soldaten eliminiert haben, werden bestraft."

Kremlsprecher Dmitri Peskow gab ebenfalls einen Kommentar zu dieser Situation. Ihm zufolge sei sich der russische Präsident Wladimir Putin der Situation bewusst und alle notwendigen Maßnahmen werden ergriffen.

Das Nationale Komitee zur Bekämpfung des Terrorismus erklärte im Zusammenhang mit Prigoschins Äußerungen, dass der Föderale Sicherheitsdienst Russlands ein Strafverfahren wegen des Aufrufs zum bewaffneten Aufstand eingeleitet habe. Außerdem forderte das Komitee, rechtswidrige Handlungen sofort einzustellen."

Quelle: RT DE