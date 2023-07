Europa: Wie stehen die Chancen für eine rechte Wende?

Europa steht an einem Scheideweg: Renaissance oder Rückzug? Werden Dekadenz, Lebensverneinung und kulturfremde Masseneinwanderung unserem altehrwürdigen Kontinent bald in das Dunkel der Geschichte zurückwerfen? Oder gibt es eine Chance auf eine Erneuerung, auf eine Wiedergeburt all dessen, was Europa einmal groß gemacht hat? Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: " Diese spannenden Fragen behandelt Stefan Magnet in seiner neuen Sendung „Europa – wie stehen die Chancen für eine rechte Wende?“... Denn den grün-globalistischen Kräften der Zersetzung und Zerstörung stellen sich mittlerweile in ganz Europa rechte und patriotische Parteien entgegen. Welche Chance werden sie nächstes Jahr bei den anstehenden EU-Wahlen haben? Und welche Chancen hat die „Alternative für Deutschland“ in Deutschland, dem Hauptsponsor der Brüsseler EUdSSR? Der EU-Parlamentarier Markus Buchheit zeigt sich im Gespräch mit Stefan Magnet äußerst optimistisch. Markus Buchheit (AfD) sieht „Chance auf wahren Politikwechsel“ Der AfD-Europaabgeordnete ist zuversichtlich, dass es einen „wahren Politikwechsel“ geben kann: „Das große Pendel schwingt jetzt zurück von der ideologiegetriebenen Politik, die wir die letzten 20-25 Jahre gesehen haben, hin zu einer realitätsbezogenen Politik der Pragmatik. D.h. die Leute wollen Lösungen sehen. Sie wollen keine Worthülsen mehr hören, die sie eben bei der ÖVP und CDU erleben. Sie wollen jetzt sehen: Jawohl, wir gehen jetzt die Sicherung der Außengrenzen an!“ Bevölkerungsaustausch größte Gefahr, nicht „Klima-Krise“ Denn der Asyl-Tsunami, der seit 2015 ununterbrochen immer neue Migrantenfluten nach Europa bringt, bleibt das größte Problem – ja die Schicksalsfrage des Kontinents schlechthin: Unter dem irreführenden Schlagwort „Fachkräftemangel“ sollen weitere Millionen kulturferne Fremde kommen – je exotischer, umso besser. Der „große Austausch“, also der gezielt herbei geführte Bevölkerungsaustausch, wird von keinem ernstzunehmenden Menschen mehr in Abrede gestellt, da hier längst vor aller Augen Tatsachen geschaffen werden: Werden die autochthonen Europäer das noch erkennen – oder lassen sie sich weiterhin von der eingebildeten „Klima-Krise“ davon ablenken? Ein Europa der Völker braucht den rechten Schulterschluss! Können die grün-globalistischen Kräfte der Zersetzung und Zerstörung, die in der EU das Sagen haben und das Ende Europas besiegeln wollen, noch gestoppt werden? AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet meint: „Ein Europa der Völker braucht den Schulterschluss gerade der volks- und heimattreuen, patriotischen und identitären Kräfte auf unserem Kontinent – und das nicht nur auf der Ebene der Parteien.“ Gegen das Polit- und Medienestablishment, hinter dem die Eurokraten und Globalisten stehen, muss mehr aufgeboten werden: Widerstand auf der Straße und auf allen Feldern der geistig-politischen Auseinandersetzung. Eine Schlüsselrolle kommt dabei den alternativen und unabhängigen Medien zu... Die ganze Sendung „Europa – wie stehen die Chancen für eine rechte Wende?“ sehen Sie hier: Quelle: AUF1.info