Das russische Verteidigungsministerium erklärte, dass die Versuche der ukrainischen Streitkräfte, die Verteidigung in Richtung Süd-Donezk zu durchbrechen, erfolglos waren. Nach Angaben des Ministeriums wurden über 250 ukrainische Soldaten getötet und 16 Panzer zerstört. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die russischen Streitkräfte haben eine Offensive der ukrainischen Streitkräfte in der Nähe des Dorfes Nowodonezkoje und des landwirtschaftlichen Großbetriebs Oktjabr in Richtung Süd-Donezk erfolgreich zurückgeschlagen, teilte das russische Verteidigungsministerium mit.

Demnach habe das ukrainische Militär bis zu drei mit Panzern verstärkte taktische Bataillonsgruppen eingesetzt. Das Ministerium wies darauf hin:

"Die Offensive des Gegners wird durch aktive Handlungen der Einheiten, Artilleriebeschuss und Luftangriffe des Truppenverbandes Ost erfolgreich zurückgehalten."

Das Verteidigungsministerium betonte auch, dass die gestrigen Versuche der ukrainischen Streitkräfte, die russische Abwehr zu durchbrechen, ebenfalls erfolglos waren. Das Ministerium präzisierte:

"Als Ergebnis eines komplexen Feuerangriffs erlitt er (der Feind) erhebliche Verluste und wurde bis zum Morgen des 5. Juni auf seine ursprünglichen Positionen zurückgedrängt."

Gleichzeitig mussten die ukrainischen Streitkräfte Verluste an Personal und Ausrüstung hinnehmen. Das russische Verteidigungsministerium stellte dies klar:

"Allein die 31. mechanisierte Brigade der ukrainischen Streitkräfte, die in der Nähe der Siedlung Neskutschnoje angriff, verlor mehr als 250 Soldaten, 16 Panzer und 24 gepanzerte Kampffahrzeuge, darunter drei Bradley-Schützenpanzer."

Russische Soldaten nahmen außerdem fünf ukrainische Kämpfer gefangen.

Aktive Kampfhandlungen und ein Versuch, die russischen Verteidigungsanlagen zu durchbrechen, wurden heute Nachmittag aus dem Gebiet Saporoschje gemeldet. Die ukrainischen Streitkräfte versuchten, in der Nähe der Dörfer Nowopol, Prijutnoje, Nowodarowka und Rownopol, nahe der Gebietsgrenze zur Volksrepublik Donezk, vorzurücken.

Wie das russische Verteidigungsministerium zuvor mitgeteilt hatte, starteten die ukrainischen Streitkräfte am Morgen des 4. Juni eine groß angelegte Offensive an fünf Frontabschnitten in Richtung Süd-Donezk. Insgesamt setzte der Feind sechs mechanisierte und zwei Panzerbataillone ein.

Die bevorstehende Gegenoffensive der Streitkräfte der Ukraine wurde sowohl in Kiew als auch im Westen wiederholt angekündigt. Eine der Stoßrichtungen soll das Gebiet Saporoschje sein, mit dem Ziel, die Küste des Asowschen Meeres zu erreichen, um den Landkorridor zur Krim zu kappen. Der Pressesprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, betonte, dass Moskau alle Äußerungen über eine bevorstehende Gegenoffensive aufmerksam verfolge und bei der Planung der Sonderoperation berücksichtige."

