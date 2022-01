Moldawien bittet Gazprom um neuen Zahlungsaufschub für Gaslieferungen

Der stellvertretende moldawische Ministerpräsident Andrei Spînu hat erklärt, man habe Gazprom um einen neuen Zahlungsaufschub für Gaslieferungen im Januar gebeten. Moldawien werde dem Unternehmen das im Dezember verbrauchte Gas bis Ende dieser Woche bezahlen, so Spînu weiter. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die moldawische Regierung hat Gazprom erneut darum gebeten, die Zahlungen für Gaslieferverpflichtungen im Januar 2022 zu verschieben. Dies gab der stellvertretende Ministerpräsident und Minister für Infrastruktur und regionale Entwicklung der Republik Moldau, Andrei Spînu, am Dienstag auf einer Pressekonferenz bekannt. Er sagte:

"Gestern hatte ich ein Gespräch mit Herrn Miller (Vorstandsvorsitzender von Gazprom), in dem wir versuchten, uns auf die Möglichkeit zu einigen, die Zahlung dieser Vorauszahlung um 10 bis 20 Tage zu verschieben, damit Moldovagaz Mittel akkumulieren kann. Die Diskussionen gehen weiter."

Ihm zufolge wird das moldawisch-russische Gasversorgungsunternehmen Moldovagaz den im Dezember letzten Jahres erhaltenen Brennstoff bis Ende dieser Woche bezahlen. Spînu versicherte:

"Es gibt keine Probleme mit der Zahlung für das im Dezember importierte Gas."

Gleichzeitig legte er Prognosen vor, wonach Moldovagaz etwa 25 Millionen Euro fehlen werden, um dessen finanziellen Verpflichtungen für Lieferungen in diesem Monat bis zum 20. Januar nachzukommen. Spînu sagte, dass das Gasversorgungsunternehmen auch Geld aufbringen müsse, um die Vorauszahlungen zu leisten. Der stellvertretende Premierminister teilte mit:

"Der Aufsichtsrat von Moldovagaz wird nächste Woche zusammentreten, damit Vertreter von Gazprom und der moldawischen Regierung das Thema erneut erörtern."

Laut Spînu hat Moldawien einen lukrativen Vertrag mit Gazprom unterzeichnet, durch den das Land in drei Monaten 330 Millionen US-Dollar (etwa 290 Millionen Euro) einsparen konnte. Er betonte, dass die Energiekrise in Moldawien mit den steigenden Gaspreisen in Europa zusammenhängt.

Der stellvertretende Ministerpräsident sagte, das Land stehe vor einer weiteren Phase der Energiekrise. Im Dezember habe der Einkaufspreis für Gas 450 US-Dollar (etwa 397 Euro) pro tausend Kubikmeter betragen, während er im Januar auf 646 US-Dollar (570 Euro) gestiegen sei. Spînu erklärte, dass der Preis aufgrund des Anstiegs der Notierungen an den europäischen Gasbörsen und des Preises für einen Korb von Erdölprodukten, an den der Einkaufspreis im Vertrag mit Gazprom gebunden ist, gestiegen sei. Er sagte, die moldawische Regierung bereite zusätzliche Maßnahmen zur Unterstützung der Bevölkerung aufgrund der Gaspreiserhöhung vor:

"Wir haben die Zahlungsbelege gesehen, wir haben die Reaktion der Menschen gesehen, wir verstehen sie. Die Menschen sehen die Erhöhung der Gastarife mit Sorge. Wir werden alles tun, um Alternativen zu finden: Die Regierung bereitet zusätzliche Unterstützungsmaßnahmen für die Bevölkerung vor."

Spînu stimmte zu, dass sich das Land in einer schwierigen Lage befindet und die Gaskrise im November oder Dezember nicht beendet wurde. Der stellvertretende Ministerpräsident geht davon aus, dass die Krise dann beendet sein wird, wenn die Preise auf europäischer Ebene fallen. Er betonte:

"Die Gaskrise ist keine moldawische Krise, sondern eine europäische Krise, die unser Land direkt betrifft. Moldawien kann darauf keinen Einfluss nehmen; die Regierung hat nur wenige Instrumente, um den Preis zu senken."

Er fügte jedoch hinzu, dass in Kürze eine Dringlichkeitskommission zusammentreten könnte, um die Möglichkeit neuer Unterstützungsmaßnahmen für die Bevölkerung zu erörtern.

Darüber hinaus erklärte Spînu, dass im März eine Sitzung der russisch-moldawischen Regierungskommission für Handel und wirtschaftliche Zusammenarbeit stattfinden werde. Zuvor hatte er erklärt, dass bei dem Treffen die Zusammenarbeit im Energiesektor erörtert werden soll. Die moldawische Seite beabsichtigte insbesondere, die Unterzeichnung eines zwischenstaatlichen Abkommens über die Zusammenarbeit in diesem Bereich anzubieten. Es wird erwartet, dass ein Teil dieses Abkommens die Verpflichtung ist, den Status des moldawisch-russischen Unternehmens Moldovagaz zu erhalten und keine gewaltsame Umstrukturierung des Unternehmens zuzulassen, bis die Schulden gegenüber Gazprom beglichen sind.

Die letzte Sitzung der Zwischenstaatlichen Kommission für wirtschaftliche Zusammenarbeit fand im Oktober 2020 online statt. Die Teilnehmer kamen überein, die Ausarbeitung von Vereinbarungen über die Zusammenarbeit im Bereich der Arbeitsmigration, der sozialen Sicherheit, eines Memorandums über die interregionale Zusammenarbeit, des Verbraucherschutzes und eines Fahrplans für die Umsetzung der Vereinbarung über die wissenschaftliche und technische Zusammenarbeit zwischen den Akademien der Wissenschaften fortzusetzen.

Im Oktober letzten Jahres verlängerten Moldovagaz und Gazprom den Kraftstoffliefervertrag um fünf Jahre. Es wurde eine Formel zur Berechnung der Gaspreise für die Republik Moldau genehmigt, die das Verhältnis der Marktpreise für Gas und Öl berücksichtigt. Nach dem neuen Vertrag vom November betrug der Gaspreis für Moldawien 450 US-Dollar (etwa 397 Euro) pro tausend Kubikmeter.

Eine der wichtigsten Bedingungen des neuen Vertrags ist die fristgerechte Zahlung und Begleichung der Gasschulden der moldawischen Verbraucher. Ein wichtiger Punkt ist die Vereinbarung, die Kosten für das im Vormonat verbrauchte Gas sowie die Hälfte der im laufenden Monat verbrauchten Menge bis zum 20. eines jeden Monats zu zahlen. Zuvor hatte Sergei Kuprijanow, offizieller Vertreter von Gazprom, erklärt, dass Moldovagaz dem Unternehmen derzeit 433 Millionen US-Dollar (etwa 382 Millionen Euro) schuldet. Unter Berücksichtigung der überfälligen Zahlungen erreicht die Gesamtschuld 709 Millionen US-Dollar (etwa 626 Millionen Euro)."

Quelle: RT DE