Junge Menschen aus 16 Ländern nehmen am Jugendcamp der internationalen Partnerstädte Shanghais teil

Das vom Bildungsbüro des Distrikts Putuo organisierte Jugendcamp der internationalen Partnerstädte von Shanghai 2024 fand vom 3. bis 16. Juli in Shanghai statt.

Die Veranstaltung stand unter dem Motto „Communication, Cooperation, Friendship and Understanding" (Kommunikation, Zusammenarbeit, Freundschaft und Verständnis) und zog in diesem Jahr 89 ausländische Jugendliche aus 16 Ländern an.

Die Veranstaltung umfasste eine Reihe von Aktivitäten wie Kurse in traditioneller chinesischer Kultur, Besuche von Shanghais Wahrzeichen und Kulturstätten, eintägige Erfahrungen mit dem Leben in Shanghai und Projekte zur Stadtgestaltung.

Während der Veranstaltung nahmen junge Menschen aus verschiedenen Ländern an Kursen zur traditionellen Kultur teil, wie z. B. Kampfkunst, Porzellanmalerei, Neujahrsbilder, Batik, Laternen und chinesisches Hanfu, um die chinesische Kultur zu verstehen und kulturelle Konnotationen zu spüren.

Außerdem besuchten sie Sehenswürdigkeiten wie den Oriental Pearl Tower, den Huangpu-Fluss, den Yu-Garten und den Half Marathon Suzhou Creek Park, um mehr über die Kultur Shanghais zu erfahren und die Entwicklung und den Charme der Stadt zu erleben.

Die Organisatoren arrangierten außerdem Besuche an Universitäten, im Shanghai Museum und im Shanghai Sternkundemuseum, die Teilnahme an Jugendforen sowie unterhaltsame Aktivitäten und praktische Übungen im Oriental Land.

Brian O'Carroll aus Irland brachte zum Ausdruck, dass er mit einem tieferen Verständnis für die chinesische Kultur, die Küche und vor allem für die Chinesen in seine Heimatstadt zurückkehren wird und dass die unendliche Freundlichkeit der Menschen in Shanghai für immer in seinem Herzen verankert sein wird.

Sarah aus Marseille, Frankreich, sagte, sie könne es kaum erwarten, diese wunderbare Erfahrung mit ihren Verwandten und Freunden zu teilen, wenn sie wieder in Frankreich sei. „Ich möchte ihnen berichten, dass eine Reise nach China, insbesondere nach Shanghai, eine wunderschöne Reise ist, die so malerisch ist wie ein Gedicht", sagte sie.

Die Veranstaltung förderte wirksam den kulturellen Austausch zwischen Jugendlichen aus verschiedenen Ländern und vertiefte ihr Verständnis für die chinesische Kultur.

Quelle: Xinhua Silk Road Information Service (ots)