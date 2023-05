Kadyrow und sein Pferd: Hat es der ukrainische Geheimdienst für ihn aus Tschechien geschmuggelt?

Eine Mischung aus Kriminalroman und Agententhriller hat sich offenbar rund um den Lieblingshengst des tschetschenischen Republikoberhaupts Ramsan Kadyrow abgespielt, wenn das, was er am Montag auf Telegram berichtete, wahr ist. Beteiligt sind unter anderem der ukrainische Geheimdienst und korrupte Beamte in Tschechien. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das Oberhaupt der Tschetschenischen Republik Ramsan Kadyrow hat auf seinem Telegram-Kanal am Montag darüber berichtet, wie er seinen in Tschechien gestohlenen Hengst vom ukrainischen Geheimdienst SBU freigekauft hat. Im März hatte Kadyrow bekannt gegeben, dass sein Hengst "Sasu" in der Tschechischen Republik gestohlen worden sei. Er hatte damals daran erinnert, dass das Pferd seit 2014 auf einer Liste seines Eigentums steht, das im Rahmen der antirussischen Sanktionen in der Tschechischen Republik eingefroren worden war. Nun berichtete Kadyrow eine filmreife Geschichte, die sich um sein Lieblingspferd abgespielt haben soll. Auch der Diebstahl im März entpuppte sich darin als Inszenierung des ukrainischen Geheimdienstes. So beschreibt es der tschetschenische Republikchef: "Anfang des Jahres kamen Vertreter der ukrainischen Sicherheitsdienste über Mittelsmänner auf mich zu und boten mir an, Sasu von ihnen freizukaufen. Sie wussten um meine Verbundenheit mit dem Pferd, und sie schätzten es richtig ein – natürlich stimmte ich zu. Um ehrlich zu sein, dachte ich, dass Sasu irgendwie offiziell übergeben würde, mit Aufhebung der (ihn betreffenden) Sanktionen und dergleichen. Aber es stellte sich heraus, dass die Geheimdienste einen kühnen Plan hatten – sie inszenierten in Absprache mit tschechischen Polizeibeamten einfach seinen Diebstahl aus einem Stall in der Tschechischen Republik." Von diesen Einzelheiten habe er damals nichts gewusst und tatsächlich an einen Diebstahl geglaubt, so Kadyrow weiter. Es wundere ihn auch, wie man "ein so teures Pferd" aus der EU herausschmuggeln könne. Aber nun ist es nach seinen Worten vollbracht: "Jetzt ist Sasu auf dem Weg nach Hause. Und es hat mich ... Achtung: 18.000 Dollar gekostet!", schrieb Kadyrow abschließend. Quelle: RT DE