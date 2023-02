Norwegen liefert acht Panzer und anderes Kriegsgerät an Ukraine

Norwegen wird acht Panzer und bis zu vier Kampfunterstützungsfahrzeuge an die Ukraine liefern. Außerdem soll Kiew Mittel für den Kauf von Munition und Ersatzteilen für das Kriegsgerät erhalten. Dies geht aus einer Erklärung hervor, die am Dienstag auf der Website des Verteidigungsministeriums des Königreichs veröffentlicht wurde. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der Verteidigungsminister des Königreichs, Bjorn Arild Gram, erklärte demnach: "Wir haben beschlossen, acht Panzer und bis zu vier Spezialfahrzeuge an die Ukraine zu liefern. Die Entscheidung zur Entsendung wurde nach einem engen Dialog mit dem Oberbefehlshaber und anderen europäischen Ländern getroffen. Der Konflikt in der Ukraine nähert sich einer kritischen Phase, und sie [die ukrainischen Streitkräfte] sind auf rechtzeitige und umfangreiche Unterstützung angewiesen. Wir werden auch die Ausbildung ukrainischer Panzerfahrer in Polen zusammen mit anderen verbündeten Ländern erleichtern."

Polens Verteidigungsminister: Leopard-Panzer treffen im März in der Ukraine ein

Die Kampfpanzer vom Typ Leopard werden bereits Mitte März als Teil der Militärhilfe in der Ukraine eintreffen, verkündete der polnische Verteidigungsminister Mariusz Błaszczak nach seinem Treffen mit Amtskollegen der NATO-Staaten in Brüssel. Ukrainische Panzersoldaten werden ihm zufolge derzeit in Polen ausgebildet.

Spanien will bis zu 55 Ukrainer an Leopard-Panzern ausbilden

Spanien will zwischen 50 und 55 Besatzungsmitglieder und Techniker aus der Ukraine für Leopard-Kampfpanzer ausbilden. Die Ukrainer würden Ende der Woche in Spanien eintreffen, sagte Verteidigungsministerin Margarita Robles am Dienstag am Rande des Treffens der internationalen Kontaktgruppe für Waffenlieferungen an die Ukraine in Brüssel. Wie viele Panzer Spanien liefern wird, ließ Robles aber weiter offen.

Die Zeitung El País hatte vor zwei Wochen unter Berufung auf Regierungskreise in Madrid berichtet, Spanien wolle der Ukraine in einer ersten Tranche zunächst vier bis sechs der Panzer liefern. Das spanische Verteidigungsministerium wollte den Bericht damals auf Anfrage weder dementieren noch bestätigen.

Inzwischen teilte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius am Dienstag mit, dass Deutschland bereits 1.200 ukrainische Soldaten an diversen Waffensystemen ausgebildet habe. Das Training an Systemen wie dem Raketenwerfer Mars II, der Panzerhaubitze 2000 oder dem Schützenpanzer Marder sei von zentraler Bedeutung. Nur wenn die Lieferung von Waffen und die Ausbildung Hand in Hand gingen, könne beides auch Wirkung erzielen."

Quelle: RT DE