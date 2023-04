Europa: Gen-Stiche sollen über eine Million Leben gerettet haben

Seit die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Montag bekanntgegeben hat, dass die Gentechnik-Präparate, die gegen Covid hätten schützen sollen, angeblich allein in Europa über eine Million Leben gerettet hätten, überschlagen sich Systemmedien geradezu dabei, diesen Unsinn zu verbreiten. Denn es handelt sich hierbei nicht etwa um eine wissenschaftliche Erkenntnis, sondern – wieder einmal – um eine Modellrechnung. Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: "So eine grandiose Modellrechnung wie beispielsweise jene, die vorhergesagt hat, dass es allein in Österreich 100.000 Tote in der ersten Corona-Welle geben würde. Es waren dann allerdings nicht einmal 10.000 Menschen, die an oder mit Corona verstorben sind.



Ewig falsche Modell-Rechnungen statt seriöser Wissenschaft

Die „Vorhersage“ lag also um mehr als den Faktor 10 daneben. Übrigens wird auch die angeblich bevorstehende Klima-Apokalypse mit solchen Computersimulationen herbei-simuliert. Es handelt sich dabei aber nicht um belastbare wissenschaftliche Fakten, sondern um computergestützte Spekulationen, die je nachdem, welche Vorannahmen getroffen wurden, das entsprechende und erwartbare Ergebnis liefern. Von Ergebnisoffenheit ist hierbei keine Spur zu finden, weswegen Modellrechnungen eben vieles sein mögen – wissenschaftlich sind sie jedenfalls nicht.

Der staatlich gesponserte Falter-Flo Klenk twitterte die vermeintliche Jubel-Meldung der „Süddeutschen“ auch gleich: „Corona-Impfungen retteten in Europa mehr als eine Million Leben. Eine Million!“

Ist WHO-Meldung nur Impf-Werbung?

Der Bericht der von Bill Gates mitfinanzierten WHO lässt aufhorchen: Die Gen-Stiche sollen allein in Europa seit Ende 2020 über eine Million Leben gerettet haben. Das sei „auf Grundlage von Todeszahlen und verabreichten Impfdosen berechnet“ worden. Fast selbstverständlich gibt es auch einen neuerlichen Impf-Aufruf für über 60-Jährige. Der Gedanke hinter dieser Meldung ist also recht einfach zu durchschauen: Es ist simple Werbung für die nutzlosen, aber gefährlichen Gen-Stiche.

Besonders abstrus dabei: Man behauptet, die Todesfälle wären ausgerechnet während der äußerst harmlosen Omikron-Variante verhindert worden. Dass die Sterblichkeitsrate bei Omikron bedeutend geringer war als bei den vorhergehenden Varianten, wird tunlichst verschwiegen. Und dass die Infektions-Sterblichkeits-Rate (IFR) schon 2020 – also noch vor den Corona-Injektionen und Omikron – äußerst gering war, hat der renommierte Wissenschaftler John Ioannidis mehrfach belegt. Für Menschen bis zum Alter von 69 Jahren beträgt die IFR demnach gerade einmal 0,095 Prozent.

Nur eine Person von über 1.000 Infizierten stirbt an oder mit Corona

Eine aktuelle Studie aus Dänemark hat Blutspenden untersucht. Das Ergebnis der Wissenschaftler: „Unter Verwendung der verfügbaren Daten über Todesfälle und Bevölkerungszahlen wird die kombinierte IFR bei Patienten unter 70 Jahren auf 82 pro 100.000 (...) Infektionen geschätzt.“ Prof. Stefan Homburg schreibt dazu auf Twitter: „Eine dänische Studie aus dem renommierten Fachjournal 'Lancet' fand heraus, dass bei Corona die Sterblichkeitsrate (IFR) für nicht Vorerkrankte nur 0,0062% beträgt. Vom Bergamofake und Drostens 1% bis hier war es ein weiter Weg.“ Anders ausgedrückt besagt diese Studie, dass die IFR noch einmal um das Zehnfache niedriger liegt, als es die Studie von Ioannidis besagt.

Mit der Verlautbarung des vermeintlichen Impferfolgs ging, wie bereits erwähnt, zugleich auch die Aufforderung einher, noch nicht Gen-Behandelte sollten sich doch „schützen lassen“. Und das mit einem „Impfstoff“, den selbst Bill Gates sinngemäß als Schrott bezeichnet hat. Das allerdings erst, nachdem er seine BioNTech-Aktien verkauft hatte. Im Zuge dessen erklärte der selbsternannte Menschenfreund Gates übrigens auch, dass Omikron die weit effektivere „Impfung“ gewesen sei (AUF1.INFO berichtete).

In diesem Video äußert sich Bill Gates zu den Gentechnik-Injektionen:

Quelle: AUF1.info