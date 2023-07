Russlands Botschafter in den USA erklärte angesichts des NATO-Gipfels in Vilnius, dass die Situation "weiterhin auf das ungünstigste Ergebnis in der Konfrontation zwischen der Russischen Föderation und den Staaten des Bündnisses zusteuert". Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Laut Anatoli Antonow tun die Vereinigten Staaten alles in ihrer Macht stehende, um die öffentliche Meinung auf die Zustimmung möglicher antirussischer Entscheidungen vorzubereiten, die auf dem NATO-Gipfel in Vilnius am 11. und 12. Juli getroffen werden könnten. Antonow wörtlich:

"Am Vorabend des NATO-Gipfels ist die Atmosphäre in der Informationslandschaft der USA bis zum Äußersten aufgeheizt. Es werden alle möglichen Anstrengungen unternommen, um die lokale öffentliche Meinung auf die Akzeptanz etwaiger antirussischer Entscheidungen vorzubereiten."

"Die Entscheidungen des Westens stellen zunehmend unüberwindbare Hindernisse für einen Ausweg aus der schärfsten politischen und militärischen Krise dar und bergen schwerwiegende Folgen für die internationale Sicherheit."

Weiter machte Antonow auf die Doppelmoral und den Zynismus der US-Regierung bei der Handhabung des Konflikts in der Ukraine aufmerksam:

"Je mehr sich die USA in den Konflikt in der Ukraine einmischen, desto zynischer erscheinen ihre Handlungen und desto heruntergekommener wirken moralische Prinzipien. Viele Jahre lang zeigten die USA Gleichgültigkeit gegenüber dem, was im Donbass geschah. Sie verschlossen die Augen vor den Morden an Menschen im Haus der Gewerkschaften in Odessa. Sie verhängten Sanktionen über Russland aufgrund nicht existierender Verstöße. Sie traten öffentlich für hohe Menschenrechtsstandards ein und schimpften über das Verbot unmenschlicher Waffen. Jetzt werfen die USA selbst Streumunition in den Abgrund der Ukraine-Krise. Gleichzeitig machen sie sich keine Mühe mit Ausreden. Die einzige These, die die USA vertreten, ist, dass es notwendig sei, Russland zu besiegen."

Quelle: RT DE