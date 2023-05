Gerald Hauser und Hannes Strasser: „In der Politik passiert nichts zufällig!“

Mit ihrem faktenbasierten und mitreißenden Vortrag „… und die Schwurbler hatten doch recht“ begeisterten Mag. Gerald Hauser und Univ. Doz. Dr. Hannes Strasser am Freitagabend, dem 5. Mai, in der oberösterreichischen Stadt Steyr. Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: "Nach ihrem ersten Buch „Raus aus dem Corona-Chaos“ räumen der FPÖ-Nationalratsabgeordnete und der Mediziner nun mit 18 gängigen Narrativen zur sogenannten Pandemie auf. Am 11. Mai sind die beiden beim großen AUF1-Themenabend als Vortragende zu Gast.

Organisiert wurde die Veranstaltung in Steyr von FPÖ-Vizebürgermeister Helmut Zöttl, der sich selbst kein Blatt vor den Mund nimmt und sich im Steyrer Gemeinderat klar positioniert. „Alle Menschen, die durchgehalten haben, haben enorm viel geleistet“, sagt er und bedankt sich bei den alternativen Medien für die objektive Berichterstattung und Aufklärungsarbeit in den letzten drei Jahren. Zöttl streute den unabhängigen Presseorganen Rosen, indem er betonte: „Die alternativen Medien bezeichne ich ganz klar als Leitmedien.“



WHO will Gesundheitsdiktatur

Vor rund 250 Menschen erklärte Gerald Hauser in Steyr: Mit ihrer Versöhnung möchte Österreichs Regierung einfach zur Tagesordnung übergehen und so tun, als sei alles vergessen. Er führt aus: „Es ist überhaupt nichts vorbei. Wenn wir uns nicht wehren, wird es nur noch schlimmer!“ Für ihn steht fest: Die Demokratie soll durch eine Gesundheitsdiktatur ersetzt werden. Eindringlich warnt der Freiheitliche vor den geplanten Beschneidungen der Grund- und Freiheitsrechte durch die WHO. Denn diese will die globale Allmacht in Gesundheitsfragen.



Österreichs Regierung ganz auf Linie der WHO

Die Achtung der Würde des Menschen soll aus den internationalen Gesundheitsvorschriften gestrichen, um die Grundfreiheiten einschränken zu können. Das könnte etwa eine Impfpflicht auf Knopfdruck bedeuten. Die österreichische Regierung sei hier ganz auf Linie. Sowohl das Impffinanzierungsgesetz als auch das Krisensicherheitsgesetz würden zeigen, in welche Richtung die Regierung steuere. „Es geht darum, unsere Heimat, unsere Tradition und unsere Werte zu erhalten. Die Vorgänge, die derzeit ablaufen, sind noch viel schlimmer als gedacht“, so Gerald Hauser.

Innenminister Karner bestätigte Pandemie-Planspiele

Eindrucksvoll erklärt er, wie er die Einheitspartei aus ÖVP, Grüne, SPÖ und NEOS durch seine Reden und parlamentarischen Anfragen immer wieder ins Schwitzen bringt. Für seine Anfragen etwa zu den Pandemie-Planspielen der letzten Jahre erntete er enorme Diffamierungen durch die System-Medien. Österreichs Innenminister Karner habe aber bestätigt, dass in diesem Jahrtausend bereits vier Planspiele stattgefunden hätten. Österreichs Bundeskanzler Nehammer will davon nichts gewusst haben. In der Politik passiere nichts rein zufällig – die Pandemie sei lange genug vorbereitet worden, belegt Gerald Hauser all seine Aussagen mit Fakten. Alle Informationen könne jeder Bürger ganz einfach im Internet finden und nachlesen. „Wenn ich glauben würde, wir wären chancenlos, würde ich nicht hier stehen. Wenn die Masse, die Menge aufsteht, wir haben eine Chance, stehen wir auf“, macht der Politiker den Menschen Mut.



Dr. Strasser: „Corona hat mit der Impfung erst so richtig begonnen!“

Gemeinsam mit Hannes Strasser zeigt sich Gerald Hauser voller Tatendrang. Die beiden kämpfen unermüdlich für die Aufklärung der Menschen und halten ihre Vorträge in ganz Österreich. Schonungslos ehrlich rechnen sie mit der Corona-Politik ab. Vor allem die Opfer der Covid-Impfung sind für beide ein besonderes Thema. Hannes Strasser sagt: „Corona hat mit der Impfung erst so richtig begonnen!“ Er selbst sei mittlerweile seit 40 Jahren in der Medizin tätig. Ihm sei keine Impfung mit einem derart katastrophalen Verlauf bekannt. Abgesehen von den anderen schweren Nebenwirkungen verursache also die Spritze genau das, wovor sie vermeintlich schützen sollte. „Es ist bekannt, dass die dritthäufigste Nebenwirkung der Impfung Corona ist“, weist Strasser darauf hin. All diese Daten seien schon lange bekannt. Dennoch werde nach wie vor fleißig für die Covid-Impfung geworben. In Tirol etwa erging erst kürzlich an über 60-Jährige die Empfehlung, sich alle 4 Monate impfen zu lassen.



Impfgremium wurde zu Impf-Empfehlungen bereits 2020 verpflichtet

Strasser rät Betroffenen, Impfschäden jedenfalls zu melden. Über die Vorbereitung zur Impfung erklärt Universitätsdozent Strasser: Bereits einen Monat nach Ausrufung der Pandemie durch die WHO im März 2020 habe die Regierung die Empfehlung der Impfung durch das nationale Impfgremium beschlossen. Verträge seien unterzeichnet worden und das, obwohl zu diesem Zeitpunkt offiziell noch keine Impfungen entwickelt waren. Mittlerweile zeigen Daten, dass weltweit bereits 13 Millionen Tote aufgrund der Impfungen zu beklagen seien. Die Krankenstands-Zahlen seien so hoch wie nie zuvor.



Folgen der Corona-Politik: Gesundheitssystem bricht zusammen

Das Gesundheitssystem sei durch die vielen Krankenstände extrem belastet. Immer mehr Krankenhäuser müssten Betten sperren, weil schlichtweg das Personal fehle. Als Folge der Corona-Politik breche das Gesundheitssystem zusammen, nicht aber wegen Corona. Das Buch „… und die Schwurbler hatten doch recht!“, in dem Hauser und Strasser die gesamte Corona-Politik wie Lockdowns, Maßnahmen und auch die Covid-Impfungen kritisch unter die Lupe nehmen, können Sie hier erwerben.

Hauser: „Die Ober-Schwurbler endlich in der Schwurbler-Hochburg Steyr!"

Gemeinsam mit seinem Team hat der Steyrer Vizebürgermeister Zöttl einen beachtlichen Abend auf die Beine gestellt. Er selbst geht in Steyr unermüdlich Seite an Seite mit den Bürgern für die Freiheit auf die Straße. Die alte Eisenstadt ist für ihre Widerständigkeit bekannt. Wurden hier doch seit Beginn 2021 bereits 122 Sonntagsspaziergänge für die Grund- und Freiheitsrechte absolviert. Es sei Zeit gewesen, endlich mal nach Steyr zu kommen, sagt Gerald Hauser: „Die Ober-Schwurbler sind endlich auch in der Schwurbler-Hochburg Steyr zu Gast!“



11. Mai: Großer AUF1-Vortragsabend

Am kommenden Donnerstag, dem 11. Mai, haben Sie die nächste Gelegenheit Gerald Hauser und Hannes Strasser als Vortagende zu hören. Beide sind beim AUF1-Vortragsabend „Corona-Aufarbeitung vor dem nächsten WHO-Ausnahmezustand“ am 11. Mai in Oberösterreich zu Gast. Außerdem mit dabei: Mediziner Prof. Dr. Andreas Sönnichsen, Juristin Dr. Silvia Behrendt, Rechtsanwalt Philipp Kruse. Lassen Sie sich diese spannende Veranstaltung nicht entgehen und sichern Sie sich hier noch schnell Karten!"

Quelle: AUF1.info