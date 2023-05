Weiter berichtet RT DE: "Kürzlich verabschiedete der polnische Ministerrat einen Gesetzesentwurf, der "die Möglichkeiten zur wirksamen Bekämpfung moderner terroristischer Bedrohungen" ausweitet. Der Text des Dokuments besagt, dass der Verteidigungsminister im Falle eines Angriffs auf die maritime Energieinfrastruktur die Versenkung eines feindlichen Schiffs oder eines anderen verdächtigen Objekts anordnen kann.

Konkret geht es um die Baltic-Pipe-Pipeline zwischen Norwegen und Polen, die im vergangenen Herbst eingeweiht wurde und die russischen Gaslieferungen ersetzen sollte.

Igor Juschkow, Experte der Finanzuniversität der Regierung der Russischen Föderation und des Nationalen Energiesicherheitsfonds, analysierte in einem Gespräch mit der russischen Zeitung Wsgljad:

"Die Entscheidung Polens ist eher ein politischer Schachzug. In seinem Wassergebiet – der 12-Meilen-Wirtschaftszone, die nach dem UN-Seerechtsübereinkommen die Staatsgrenze darstellt – hat das Land so oder so das Recht, sein Territorium zu schützen und Schiffe zu versenken."