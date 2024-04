AUF1: Aktuelle Informationen zum Israel-Iran-Konflikt

14.04.2024 / 10:22 Uhr: Nach Irans Luftangriffen auf Israel: Droht jetzt der große Krieg? Werden wir in die Auseinandersetzung hineingezogen? Die Situation im Nahen Osten bleibt auch am Sonntag zum Zerreißen gespannt. Denn noch ist unklar, wann und wie Israel den iranischen Raketenschlag erwidern wird. Am Morgen soll die Luftwaffe bereits Ziele im Libanon attackiert haben. Teherans Verteidigungsminister Mohammad Reza Ashtiani erklärte bereits: „Jedes Land, das Israel seinen Boden oder Luftraum für einen Angriff auf den Iran öffnen könnte, wird unsere entschiedene Antwort erhalten.“ Entscheidend ist jedoch, ob die Großmächte ihre jeweiligen Verbündeten in der Region noch kontrollieren. https://t.me/auf1tv/8224

14.04.2024 / 7:08 Uhr Iran-Israel // Was Sie in den Systemmedien nicht oder kaum lesen, was aber für eine Übersicht wichtig ist: Vor dem Iran-Angriff auf Israel gab es einen israelischen Luftangriff auf Irans Konsulat in Syrien. Das ist selbst für die brutalen Verhältnisse im Nahen Osten ein Tabubruch. Die offizielle X-Seite des Iran bei den Vereinten Nationen teilte nach Beginn des Drohnenangriffs am Samstagabend mit: „Die militärische Aktion Irans erfolgte auf der Grundlage von Artikel 51 der UN-Charta, der sich auf die legitime Verteidigung bezieht. Irans Reaktion war eine Antwort auf die Aggression des zionistischen Regimes gegen unsere diplomatischen Räumlichkeiten in Damaskus.“ Im Artikel 51 der UN-Charta geht es um das Recht auf Selbstverteidigung nach einem bewaffneten Angriff. In einem scharf formulierten Brief an die Vereinten Nationen legte der iranische UN-Botschafter Amir Saied Iravani die rechtliche Grundlage des Einsatzes dar und warnte vor einer weiteren Eskalation.

Der Iran werde nicht zögern, bei Bedarf sein Recht auf Selbstverteidigung auszuüben, hieß es etwa. „Sollte das israelische Regime erneut eine militärische Aggression begehen, wird die Reaktion Irans mit Sicherheit entschieden stärker und entschlossener ausfallen.“ USA / Biden verurteilt die Angriffe scharf. Er rät Netanyahu / Israel aber von einem Gegenangriff ab. Iran hat die USA gewarnt: Wenn ihr euch einmischt, seid ihr dran. Israel kündigte scharfe Vergeltung an. Die Wahl der Mittel des Iran ist interessant: Es wurden Drohnen eingesetzt, die von Israel leicht abgewehrt werden konnten. Das könnte ein Hoffnungsschimmer sein, denn der Iran hätte wesentlich effektivere Waffen: Nach Angaben des israelischen Rettungsdienstes gab es keine Berichte über Verletzungen, die direkt durch iranische Angriffe verursacht wurden. Und Deutschland/ Scholz? „In diesen schweren Stunden steht Deutschland eng an der Seite Israels.“ Es bleibt zu hoffen, dass die Lage nicht weiter eskaliert. AUF1 wird heute auf Telegram weiter aktuell berichten: https://t.me/auf1tv -----

13.04.2024 / 23:18 Uhr 🇮🇷🇮🇱 Iranischer Vergeltungsschlag gegen Israel hat offenbar begonnen / Medienbericht: Teheran wartete Abreise von wichtigem US-General ab / Setzt Israel jetzt Atomwaffen ein? Die Lage im Nahen Osten scheint zu eskalieren. Nach übereinstimmenden Angaben aus Jerusalem und Teheran sowie gleichlautenden Medienberichten hat ein iranischer Luftschlag gegen Israel begonnen. Selbstmorddrohnen der Revolutionsgarden befinden sich demnach auf dem Weg und dürften am Sonntagmorgen das Zielgebiet erreichen. Nach iranischen Angaben sind die Geschosse auf militärische Objekte in den besetzten Gebieten gerichtet. Dabei gibt es widersprüchliche Äußerungen, ob damit das Westjordanland oder Kern-Israel gemeint ist. Die Entwicklungen machen einen offenen Krieg zwischen beiden Ländern wahrscheinlich, den Israels Premier Benjamin Netanjahu seit Jahren als unausweichlich darstellt.

AUF1 verfolgt die Entwicklungen und wird Sie am Sonntagvormittag mit einer ersten Analyse informieren. Was wir jetzt schon wissen: - Im Iran wurden Selbstmorddrohnen gestartet. Dies gab die Revolutionsgarde bekannt. Videos aus der Provinz Khurestan im Westen des Landes scheinen dies zu belegen. Auch die „Jerusalem Post“ bestätigt diese Informationen. - Israel hat die Schließung aller Schulen bekannt gegeben. Dies melden Medien des Landes. Grund sind offenbar Sorgen vor Raketeneinschlägen. Der Sonntag ist in Israel ein Arbeitstag. - Irans Verteidigungsminister bestätigt Befürchtungen Teherans vor israelischer Vergeltung. Er sagt: „Jedes Land, das seinen Luftraum oder sein Territorium für Israel öffnet, um den Iran anzugreifen, wird von uns eine scharfe Antwort erhalten“.

- Eine offenbar dem Iran nahestehende Informationsseite verweist auf die Abreise von Michael Kurilla, dem für die Region zuständigen US-Militärkommando. Wörtlich heißt es: „Der Grund, weshalb der Iran nicht bereits früher reagiert hat, war dessen Anwesenheit in Israel.“ - In den vergangene Tagen hatten die Streitkräfte des von der dem Iran nahestehenden Houti-Bewegung kontrollierten Teil Jemens (vor allem der Westen des Landes) behauptet, US-amerikanische und britische Kriegsschiffe angegriffen zu haben. Dies könnte ein Versuch gewesen sein, die westliche Präsenz im Roten Meer vor einer iranischen Attacke auf Israel zu schwächen. - Die US-Luftwaffe soll sich im Luftraum von Jordanien und dem Irak befinden, um die Drohnen aufzuhalten.

Quelle: AUF1