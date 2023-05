Medien: Kinderschänder Epstein soll Microsoft-Gründer Gates erpresst haben

Verbindungen zwischen dem Kinderschänder Jeffrey Epstein und dem Microsoft-Gründer Bill Gates sorgen seit Jahren für Aufsehen. Laut dem Wall Street Journal wusste Epstein über eine Affäre zwischen Gates und einer russischen Bridge-Spielerin und versuchte, ihn damit zu erpressen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Jeffrey Epstein, der Investmentbanker und verurteilte Sexualstraftäter, soll den Microsoft-Gründer Bill Gates mit einer angeblichen Beziehung zu einer Russin erpresst haben. Dies berichtet das Wall Street Journal unter Berufung auf mit der Situation vertrauten Quellen. Demnach habe Gates im Jahr 2010 die russische Bridge-Spielerin Mila Antonowa kennengelernt.



Wie Antonowa selbst erwähnte, habe sie Gates bei einem Bridgeturnier tatsächlich getroffen und mit ihm eine Partie gespielt. Damals war die Bridge-Spielerin in ihren Zwanzigern, Gates in seinen Fünfzigern und noch verheiratet. Ferner im Jahr 2013 habe Antonowa versucht, ihre eigene Bridge-Schule zu eröffnen, und sei auf der Suche nach Investoren gewesen. Mit Hilfe von Boris Nikolic, einem Berater von Gates, habe sie Epstein kennengelernt. Der Finanzmogul sei nicht bereit gewesen, in Antonowas Projekt zu investieren, habe jedoch später ihre Ausbildung bei einer Programmiererschule bezahlt.

Vier Jahre später habe Epstein in einer E-Mail von Gates verlangt, die Kosten für Antonowas Bildung zu erstatten, heißt es in dem Artikel von Wall Street Journal weiter. Die Geldsumme könnte für den Großinvestor und den Microsoft-Gründer kaum erheblich gewesen sein, Epstein habe jedoch zu jener Zeit erfolglos versucht, Gates von Investitionen in einen "Multimilliarden-Dollar-Wohltätigkeitsfonds" zu überzeugen. Mit seiner E-Mail, vermutet das Wall Street Journal weiter, habe Epstein angedeutet, dass er über die Affäre wisse und sie aufdecken könne, falls Gates die Kooperation nicht aufrechterhalten würde. Die Sprecherin von Gates hat diesen Austausch bestätigt. Ihr zufolge habe Epstein ohne Erfolg versucht, eine frühere Beziehung auszunutzen, um Gates zu drohen.

Epstein und Gates trafen sich erstmals im Jahr 2011. Damals war Epstein wegen der Anwerbung eines Kindes zur Prostitution bereits vorbestraft. Trotzdem trafen sich die beiden Männer viele Male, geht aus einem Bericht der New York Times aus dem Jahr 2019 hervor. Heute bezeichnet Gates seine Beziehung zu Epstein als einen Fehler. Im Interview mit CBS News gab Gates zu, er hätte den Rat seiner Ex-Frau befolgen und die Beziehung zu dem Kinderschänder früher beenden sollen.

Im Jahr 2019 wurde Epstein verhaftet und des Sexhandels mit Dutzenden von minderjährigen Mädchen angeklagt. Er wurde tot in seiner Gefängniszelle aufgefunden, bevor er vor Gericht gestellt werden konnte. Sein Tod wurde offiziell als Selbstmord eingestuft, obwohl diese Erklärung aufgrund seiner engen Beziehungen zu wohlhabenden und mächtigen Personen wie dem ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton und dem britischen Prinzen Andrew auf breite Skepsis stieß."

Quelle: RT DE