Frontbericht des russischen Verteidigungsministeriums

In den zurückliegenden 24 Stunden wehrten die Einheiten des Truppenverbands Süd zehn ukrainische Angriffe in der Volksrepublik Donezk ab. Bei einem Angriff nahe der Stadt Artjomowsk wurden Ansammlungen an Personal sowie Ausrüstung getroffen. Bis zu 285 ukrainische Kämpfer wurden getötet. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Außerdem wurden ein Panzer, zwei Infanterie-Kampffahrzeuge, fünf Fahrzeuge, eine Gwosdika-Selbstfahrlafette, eine Kanone vom Typ Rapier, aber auch ein Kontrollpunkt für unbemannte Luftfahrzeuge zerstört. In Süddonezk schlugen die Einheiten des Truppenverbands Ost eine ukrainische Attacke zurück. Die Verluste der Ukraine beliefen sich auf mehr als 180 Soldaten. Fünf Panzer, zwei gepanzerte Kampffahrzeuge sowie zwei Fahrzeuge wurden zerstört. Auch wurden eine Krab-Selbstfahrlafette aus polnischer Produktion, zwei Gwosdika-Selbstfahrlafetten sowie ein Geschütz vom Typ D-20 vernichtet. Am Frontabschnitt Saporoschje wehrten russische Kräfte vier Attacken bei den Siedlungen Werbowoje und Rabotino zurück. An der taktischen Position der russischen Truppen änderte sich nichts. Die Ukraine verlor etwa 40 Soldaten. Es wurden ein Panzer, zwei gepanzerte Kampffahrzeuge, zwei Pick-ups, je zwei Haubitzen Msta-B und D-30 sowie zwei Gwosdika-Selbstfahrlafetten außer Gefecht gesetzt. Darüber hinaus wurden zwei Artilleriesysteme М777 sowie drei Selbstfahrlafetten М109 Paladin aus US-Produktion, aber auch eine Haubitze vom Typ FH-70 aus britischer Produktion zerstört. An der Front bei Kupjansk verloren Kiews Truppen bis zu 40 Armeeangehörige. Es wurden zwei Fahrzeuge, eine Selbstfahrlafette М109 Paladin aus US-Produktion sowie eine Haubitze vom Typ D-30 vernichtet. In Richtung Krasny Liman schlugen die Einheiten des russischen Truppenverbands Mitte zwei Angriffe zurück. Die ukrainische Armee verlor rund 50 Soldaten. Es wurden zwei gepanzerte Kampffahrzeuge, eine Gwosdika-Selbstfahrlafette sowie eine D-30-Haubitze außer Gefecht gesetzt. Die Personalverluste Kiews am Frontabschnitt Cherson beliefen sich auf rund 65 Soldaten. Vier Fahrzeuge und eine Haubitze Msta-B wurden eliminiert. Außerdem hat die russische Armee entlang der Front 17 Drohnen zerstört oder mittels elektronischer Kampfführung zum Absturz gebracht. Die Luftverteidigung fing 12 Geschosse eines HIMARS-Mehrfachraketenwerfers ab." Quelle: RT DE