CGTN: Die Zahlen eines Jahrzehnts: Eine Reise durch Chinas Modernisierung

Während China nach dem 20. Nationalkongress der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) in die Zukunft blickt, sollten wir uns noch einmal vor Augen führen, wie es dem bevölkerungsreichsten Land der Welt in den letzten zehn Jahren auf seinem Weg der wirtschaftlichen, politischen, kulturellen, sozialen und ökologischen Entwicklung ergangen ist.

Wirtschaft

Eine Analyse der letzten beiden Fünfjahrespläne (FJP) zeigt, dass eine schnelle und nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung sowie die industrielle Umstrukturierung als zwei Hauptschwerpunkte des Zeitraums 2011-2015 erfolgt sind, während der 13. FJP (2016-2020) darauf abzielte, eine mittelhohe Wachstumsrate aufrechtzuerhalten.

Während sich das BIP Chinas in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt hat, liegt der Beitrag seines Wirtschaftswachstums zur Weltwirtschaft bei 18,5 Prozent.

Darüber hinaus hat China erhebliche Fortschritte in der wissenschaftlichen und technologischen Entwicklung erzielt, indem es seine eigene Raumstation für die künftige internationale Zusammenarbeit und den Start von Missionen zu Mond, Mars und ferneren Zielen gebaut hat.

Politik

China hat 2020 nach 66 Jahren sein erstes bürgerliches Gesetzbuch verabschiedet. Während der Zusammenstellung wurden 1,02 Millionen Ratschläge von rund 425.000 Personen eingeholt.

China hat auch sein Sicherheitsumfeld verbessert. Laut einer Umfrage fühlen sich mehr als 98 Prozent der Bevölkerung sicher.

Und während die Mitgliedschaft in der KPCh angestiegen ist, hat sich auch die Teilnahme von Nicht-KPCh-Organisationen erhöht, insbesondere im Konsultationsprozess.

Gesellschaft

China hat eines seiner „zwei Hundertjahresziele" erreicht, im Jahr 2021 eine „moderat wohlhabende Gesellschaft" zu sein. Eines der bedeutendsten Probleme bestand darin, die Geißel der absoluten Armut zu beseitigen.

Was die Gesundheit angeht, so stieg die durchschnittliche Lebenserwartung Chinas von 74,83 Jahren im Jahr 2010 auf 78,2 Jahre im Jahr 2021. Während die Sterbeziffern weiter zurückgingen, wurde eine große Zahl von Menschen in die Sozialversicherung aufgenommen.

Angesichts von COVID-19 hat China dem menschlichen Leben durch seine dynamische Null-COVID-Politik Vorrang vor wirtschaftlichen Gewinnen eingeräumt und Impfungen als globale öffentliche Güter gefördert.

Darüber hinaus könnten die Verdoppelung der Ausgaben für den Bildungssektor in den letzten zehn Jahren und die Universalisierung der kostenlosen vorgeschriebenen neunjährigen Schulbildung zum Teil dafür verantwortlich sein, warum die Alphabetisierungsrate in China nur 2,67 Prozentpunkte vom absoluten Wert von 100 Prozent entfernt ist.

Kultur

In den letzten zehn Jahren hat die Regierung eine Reihe von Initiativen ergriffen, um nicht nur den aktuellen kulturellen Bedürfnissen der Menschen gerecht zu werden, sondern auch durch den Bau von Infrastrukturen wie Bibliotheken, Museen und Galerien die Geschichte zu bewahren.

China hat außerdem eine starke Kultur des Sports und der Fitness gefördert, mit seinen nationalen Strategien für „Fitness für alle", der Initiative „Gesundes China" und der Initiative, China zu einer starken Sportnation zu machen.

Umwelt

Chinas Versprechen, vor 2030 den Scheitelpunkt der Kohlendioxidemissionen zu erreichen und vor 2060 Kohlenstoffneutralität zu erreichen, erfolgte direkt nach einem Jahrzehnt der Fortschritte, wie bei der Verringerung seiner Abhängigkeit von Kohle, der Umstellung auf alternative Energiequellen, der Vergrößerung der Waldflächen, der Erhöhung der biologischen Vielfalt und einer Reihe von Maßnahmen zur Abschwächung des Klimawandels.

Besuchen Sie „Die Zahlen eines Jahrzehnts: Eine Reise durch Chinas Modernisierung" , um einen detaillierten Bericht über Chinas Reise in den letzten zehn Jahren und Einblicke in den Weg in die Zukunft zu erhalten.

Quelle: CGTN (ots)