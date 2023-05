Ugandischer Minister erschossen

Der ugandische Arbeitsminister Charles Okello Engola wurde von seinem Leibwächter erschossen, als er auf dem Weg zu einer Kabinettssitzung in sein Auto stieg. Der Schütze floh Berichten zufolge vom Tatort, bevor er ein Geschäft betrat und sich selbst tötete. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der ugandische Minister für Arbeit, Beschäftigung und Arbeitsbeziehungen, Charles Okello Engola, ist erschossen worden, berichteten lokale Medien unter Berufung auf eine Erklärung der Polizei.

Engola wurde am Dienstagmorgen in seinem Haus in Kyanja in der Nähe von Kampala von seinem Leibwächter, einem Soldaten der ugandischen Nationalarmee, erschossen, wie der stellvertretende Polizeisprecher Luke Owoyesigire dem Daily Monitor erklärte.

Der Schütze, der als Wilson Sabiti identifiziert wurde, floh Berichten zufolge vom Tatort, bevor er ein Geschäft betrat und sich selbst tötete.

Das Motiv für die Schießerei ist noch unklar, und es ist nicht bekannt, ob es vor dem Vorfall einen Streit zwischen dem Soldaten und dem Minister gegeben hatte. Latif Ssebagala, ein ehemaliger Abgeordneter von Kawempe North, behauptete jedoch, Augenzeugen hätten ihm berichtet, der Leibwächter habe seinen Chef wegen unbezahlter Löhne getötet.

Laut Ssebagala, der die Umstände der Schießerei schilderte, habe der Mann Anwohnern zufolge gesagt:

"Ich bin müde, ich fordere meinen Lohn, ich werde nicht bezahlt. Ich lebe in einem sehr besorgten Zustand."

Die Polizei hat noch nicht bestätigt, ob es weitere Opfer gab, wie lokale Medien berichteten.

"Wir versuchen auch herauszufinden, ob es Leibwächter gab, die verletzt worden sein könnten", sagte Polizeisprecher Fred Enanga.

Quelle: RT DE