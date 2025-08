Gazastreifen: In den Kliniken von Save the Children sind über 40 Prozent der schwangeren und stillenden Frauen mangelernährt

In den Kliniken von Save the Children im Gazastreifen werden immer mehr Mütter behandelt, die vom Hunger gezeichnet sind. 43 Prozent der schwangeren und stillenden Frauen, die in der ersten Julihälfte die beiden Gesundheitszenten aufsuchten, waren mangelernährt. Einige Mütter baten um Säuglingsnahrung auf Vorrat, damit ihre Babys überleben, falls sie selbst sterben sollten, berichten Mitarbeitende der Kinderrechtsorganisation von vor Ort.