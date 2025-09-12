Seidenstraße: AutoVision & Weibo Night 2025 beleuchten die Zukunft der globalen Automobilindustrie auf der IAA Mobility

Die IAA Mobility 2025, auch bekannt als die Münchner Automobilausstellung, wurde am Dienstag in München, Deutschland, eröffnet. Als eine der wichtigsten offiziellen Veranstaltungen am Eröffnungsabend bot die Gathering Together – AutoVision & Weibo Night 2025 eine hochrangige Plattform für den Dialog und Informationsaustausch zwischen globalen Automobilherstellern, Innovatoren im Bereich des intelligenten Fahrens sowie Experten für die Mobilität der Zukunft.

An der Veranstaltung nahmen hochrangige Vertreter aus Politik und Verwaltung, führende Branchenexperten sowie preisgekrönte Persönlichkeiten teil. Die Teilnehmenden diskutierten eingehend über Themen wie die Internationalisierung chinesischer Marken, intelligentes Fahren, künstliche Intelligenz, grüne Entwicklung und globale Zusammenarbeit.

Zhai Qian, Minister für Wirtschaft und Handel an der chinesischen Botschaft in Deutschland, sagte, dass immer mehr chinesische Automarken in die Welt gehen und nicht nur Technologie und Produkte, sondern auch Kultur und Ideen mitbringen.

Künftig werden chinesische Automobile nicht nur als Fahrzeuge dienen, sondern auch als Kulturträger, Verfechter eines umweltfreundlichen Lebensstils und Brücken der globalen Zusammenarbeit, fügte Zhai hinzu.

Wang Wei, Geschäftsführer von Weibo, hob die wachsende Bedeutung der sozialen Medien für die Gestaltung der Branche hervor.

In der Automobilbranche geht es nicht nur um den Verkauf von Autos, sondern auch darum, Lebensstile zu kreieren sowie zu teilen, sagte Wang und fügte hinzu, dass Weibo zu einer wichtigen Arena für Marken wird, um direkt mit Nutzern in Kontakt zu treten, weltweit Einfluss aufzubauen und Wertresonanz zu erzielen.

Während der Veranstaltung wurde ein Bericht über die Bewertung des globalen Markenwerts 2024 veröffentlicht, der darauf abzielt, die internationale Anerkennung chinesischer Marken zu erhöhen sowie gleichzeitig zu ermöglichen, dass globale Innovationen und Ideen schneller in China Fuß fassen können. Die Ausgabe 2025 des Berichts wird voraussichtlich im Dezember dieses Jahres veröffentlicht.

