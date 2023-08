Am 11. August haben die russischen Streitkräfte einen Angriff mit luftgestützten Präzisionswaffen mit großer Reichweite auf einen Militärflugplatz in der Nähe der Stadt Kolomyja im Gebiet Iwano-Frankowsk durchgeführt. Das Ziel des Angriffs wurde erreicht. Alle vorgesehenen Objekte wurden getroffen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In Richtung Kupjansk verbesserten die russischen Angriffskommandos ihre Positionen an der Frontlinie. Im Laufe des Tages wurden acht ukrainische Angriffe und Gegenangriffe erfolgreich abgewehrt, in der Nähe der Siedlungen Nowosjolowskoje in der Volksrepublik Lugansk sowie Perschotrawnewoje, Sinkowka und dem Landstrich von Mankowka im Gebiet Charkow. Die Verluste der ukrainischen Truppen betrugen bis zu 70 Soldaten, zwei gepanzerte Kampffahrzeuge, drei Fahrzeuge sowie eine Selbstfahrlafette vom Typ Gwosdika.

Am Frontabschnitt Donezk wehrten russische Einheiten sieben ukrainische Angriffe bei Kleschtschejewka, Jakowlewka, Wodjanoje, Krasnogorowka und Newelskoje in der Volksrepublik Donezk ab. Ein Munitionsdepot der ukrainischen Armee wurde nahe der Ortschaft Perwomaiskoje in der Volksrepublik Donezk zerstört. Im Laufe des Tages wurden über 110 ukrainische Soldaten getötet sowie zwei Panzer, zwei gepanzerte Kampffahrzeuge, vier Fahrzeuge und zwei Haubitzen des Typs D-30 zerstört.

In Richtung Süd-Donezk wehrte die russische Armee zwei Angriffe in der Nähe des Dorfes Uroschainoje, Volksrepublik Donezk, ab. Kiew verlor dabei mehr als 130 Soldaten, einen Panzer, drei gepanzerte Kampffahrzeuge und eine AN/TPQ-50-Radarstation.

Im Gebiet Saporoschje schlugen die russischen Einheiten in den vergangenen 24 Stunden drei ukrainische Angriffe nahe dem Dorf Rabotino zurück. Darüber hinaus wurde ein Gefechtsstand der ukrainischen Armee nahe der Stadt Orechow im Gebiet Saporoschje getroffen. In den Stadtbezirken von Saporoschje und der Ortschaft Malaja Tokmatschka im Gebiet Saporoschje zerstörte die russische Artillerie Lagerhäuser für Raketenartilleriewaffen und Logistik der ukrainischen Truppen. Im Laufe des Tages wurden an diesem Frontabschnitt mehr als 40 ukrainische Soldaten getötet sowie fünf Panzer, zwei gepanzerte Kampffahrzeuge, zwei Fahrzeuge und eine Haubitze vom Typ Msta-B zerstört.

Im Raum Krasny Liman konnten drei Angriffe der ukrainischen Streitkräfte nahe dem Dorf Sergejewka in der Volksrepublik Lugansk und dem Forstgebiet Serebrjanski abgewehrt werden. Die Verluste der ukrainischen Armee beliefen sich auf bis zu 90 Soldaten, zwei gepanzerte Kampffahrzeuge, zwei Pickups sowie eine Haubitze vom Typ D-20.

Im Gebiet Cherson wurden bis zu 35 ukrainische Soldaten getötet sowie zwei Fahrzeuge, eine Selbstfahrlafette vom Typ Gwosdika und eine Radarstation des Typs AN/TPQ-36 vernichtet.

Im Laufe des Tages zerstörte die russische Luftabwehr zudem 29 ukrainische Drohnen entlang der gesamten Frontlinie."

Quelle: RT DE