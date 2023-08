Medienbericht: US-Geheimdienste glauben, dass die Ukraine-Offensive scheitern wird

Einem neuen US-Geheimdienstbericht zufolge ist die ukrainische Gegenoffensive gescheitert. Eine weitere US-Geheimdienstquelle sagte Seymour Hersh am Donnerstag, dass die Ukraine "den Krieg nicht gewinnen wird". Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "US-Geheimdienste haben eine "düstere" Einschätzung der laufenden ukrainischen Gegenoffensive abgegeben und glauben, dass es Kiew nicht gelingen wird, bis Ende des Jahres nach Süden auf die Halbinsel Krim vorzustoßen, wie die Washington Post berichtet.

In einem als geheim eingestuften Geheimdienstbericht, dessen Inhalt der Post am Donnerstag zugespielt wurde, äußerten Beamte Zweifel an der ukrainischen Mission und verwiesen auf Moskaus "brutale Fähigkeiten" bei der Verteidigung der eroberten Gebiete.

"Der US-Geheimdienst geht davon aus, dass die ukrainische Gegenoffensive es nicht schaffen wird, die wichtige südöstliche Stadt Melitopol zu erreichen", heißt es in dem Bericht. Weiter wird darin prognostiziert, dass Kiew dann nicht in der Lage wäre, "sein Hauptziel, die russische Landbrücke zur Krim zu kappen, in diesem Jahr zu erreichen".

Obwohl die Halbinsel unter Moskaus Kontrolle steht, seit ihre Bewohner 2014 für den Anschluss an Russland gestimmt hatten, haben ukrainische Beamte wiederholt geschworen, die Region mit Gewalt zurückzuerobern, und darauf bestanden, dass es sich um souveränes Territorium der Ukraine handelt.

In Kiews Plänen zur Rückeroberung der Krim spielt Melitopol als eines der größten städtischen Zentren an der Küste des Asowschen Meeres Berichten zufolge eine wichtige Rolle. Die Einnahme der Stadt könnte ein Aufmarschgebiet für weitere Angriffe auf die Halbinsel selbst bieten, die in diesem Jahr bereits Ziel mehrerer ukrainischer Angriffe war.

Der Bericht der Post scheint die jüngsten Enthüllungen des Enthüllungsjournalisten Seymour Hersh widerzuspiegeln. In einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht zitierte er einen ungenannten US-Geheimdienstmitarbeiter, der unverblümt erklärte, dass die Ukraine "den Krieg nicht gewinnen wird".

"Über die CIA wurde [US-Außenminister Antony Blinken] mitgeteilt, dass die ukrainische Offensive nicht funktionieren wird", so Hershs Quelle. Er fügte hinzu, die Offensive sei lediglich "eine Show von [dem ukrainischen Präsidenten Wladimir] Selenskij gewesen, und es gab einige in der Regierung, die seinen Blödsinn glaubten".

Die ukrainische Gegenoffensive hatte Anfang Juni begonnen, als Kiew seine am besten vom Westen ausgerüsteten und ausgebildeten Brigaden eingesetzt hatte, um die russische Landbrücke zwischen dem Donbass und der Krim in der südlichen Provinz Saporoschje zu unterbrechen. Die Operation ist den meisten Berichten zufolge gescheitert und hat die Ukraine nach russischen Schätzungen mehr als 43.000 Soldaten und fast 5.000 Stück Schwerausrüstung im Austausch für eine Handvoll Dörfer gekostet.

Seit Juni hat Selenskij wiederholt dem Westen die Schuld für den mangelnden Erfolg seines Militärs gegeben. Er beharrte darauf, dass ihm nicht genügend Waffen zur Verfügung gestellt wurden, um die russischen Linien zu durchdringen, und forderte gleichzeitig Kampfjets und Langstreckenraketen. Die ukrainische Führung ist nun uneins, ob sie die Operation fortsetzen oder abwarten und es im nächsten Frühjahr erneut versuchen soll, berichtete Newsweek am Mittwoch. Dem US-amerikanischen Magazin zufolge muss sich Selenskij nun entscheiden, "ob er aufs Ganze gehen und einen kostspieligen Fehlschlag riskieren oder die Verluste der Ukraine begrenzen und eine politisch schädliche Niederlage hinnehmen soll"."

