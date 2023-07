Neue Panzer für die Front: Trotz Sanktionen Produktion verdreifacht

Sanktionen und Einschränkungen zum Trotz konnte das Maschinenbau- und Rüstungsunternehmen Uralwagonsawod seine Produktion im vergangenen Jahr verdreifachen. Das Unternehmen teilte am Dienstag mit, dass ein neues Los von T-90 "Durchbruch"-Panzern und modernisierten T-72B3 Panzern an die Truppen an der Front verschickt wurden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Ihre Verteidigungssysteme und ihre Bewaffnung wurden unter Berücksichtigung der Erfahrungen aus einer speziellen Militäroperation und der Wünsche der Besatzungen, die sie einsetzen sollen, verbessert. Die Mitarbeiter des Unternehmens haben "enorme Anstrengungen unternommen, um ihre taktischen und technischen Eigenschaften zu verbessern", teilte der Generaldirektor Alexander Potapow mit." Quelle: RT DE