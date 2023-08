Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat in einem kürzlich veröffentlichten Leitartikel darauf hingewiesen, dass die Hysterie um "Russiagate" – die inzwischen weitgehend widerlegte Behauptung, Moskau habe seinen Präsidentschaftswahlkampf 2016 unterstützt – zum Konflikt in der Ukraine geführt hat. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Ermittlungen zur angeblichen Einmischung Russlands in die US-Präsidentschaftswahl 2016 hätten die Beziehungen zu Moskau untergraben, was letztlich zum Ukraine-Konflikt geführt habe, so der ehemalige US-Präsident und derzeitige Präsidentschaftskandidat Donald Trump in einem am Montag veröffentlichten Leitartikel.

In einem Beitrag für Newsweek kritisierte Trump die Ermittlungen des US-Kongresses zu den angeblichen Verbindungen seiner Kampagne zu Russland und behauptete, der Bericht des Sonderberaters John Durham beweise, dass "der Russland-Hoax die grausamste Bewaffnung" der US-Regierung in der Geschichte sei.

In dem mit Spannung erwarteten Dokument, das im Mai veröffentlicht worden war, war der Schluss gezogen worden, dass das FBI niemals eine Untersuchung über Trumps Beziehungen zu Russland hätte einleiten dürfen, da sie auf voreingenommenen Quellen beruht hatte.

Der ehemalige US-Präsident beharrte darauf, dass "eine nicht gewählte Kabale" hochrangiger US-Beamter in Absprache mit der ehemaligen demokratischen Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton versucht habe, seine Wahl im Jahr 2016 zu verhindern und anschließend seine Amtszeit zu untergraben.

Laut Trump erfolgten ihre störenden Bemühungen "zu einem kritischen Zeitpunkt, als wir die Spannungen mit Russland hätten abbauen sollen", aber stattdessen "schürte der Russland-Hoax eine Massenhysterie, die dazu beitrug, Russland direkt in die Arme Chinas zu treiben". Trump fügte hinzu:

"Statt einer besseren Beziehung zu Russland, für die ich mich eingesetzt habe, haben wir jetzt einen Stellvertreterkrieg mit Russland, der zum Teil durch die anhaltenden Dämpfe des Russiagate-Wahns angeheizt wird. Die Ukraine ist völlig verwüstet worden. Unzählige Menschen sind getötet worden. Und wir könnten sehr wohl in einem Dritten Weltkrieg landen."

Die US-Behörden hatten Russland beschuldigt, sich in die Präsidentschaftswahlen 2016 eingemischt zu haben, um Clinton zu schaden und die republikanische Kandidatur Trumps zu unterstützen – eine Anschuldigung, die von Moskau vehement bestritten worden war. Gegen Trump und seinen Wahlkampf war auch wegen möglicher Absprachen mit Moskau ermittelt worden, aber die US-Behörden hatten keine Beweise für eine Anklage wegen Verschwörung oder Koordination gefunden.

In der Zwischenzeit hat Trump, der sich 2024 zur Wiederwahl stellt, wiederholt behauptet, dass er die Feindseligkeiten in der Ukraine innerhalb von 24 Stunden beenden könnte, sollte er erneut Präsident werden. Er hat auch die Art und Weise kritisiert, wie die Regierung von US-Präsident Joe Biden mit dem Konflikt umgeht. So stellte er im Mai fest, dass Washington "so viel Ausrüstung" an Kiew verschenkt, während es selbst nicht über genügend Munition verfügt."

Quelle: RT DE