Am Frontbericht bei Kupjansk wurden ukrainische Einheiten in der Nähe der Siedlungen Stelmachowka in der Volksrepublik Lugansk sowie in Sinkowka, Timkowka und Perschotrawnewoje im Gebiet Charkow angegriffen. Außerdem wurden vier ukrainische Sabotage- und Aufklärungsgruppen zerschlagen. Darüber hinaus wurde ein Munitionsdepot der ukrainischen Streitkräfte in der Nähe des Dorfes Kislowka im Gebiet Charkow zerstört. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Kiews Verluste in dieser Richtung beliefen sich auf mehr als 60 Soldaten, ein gepanzertes Kampffahrzeug, drei Fahrzeuge, eine Haubitze vom Typ D-20 und eine Selbstfahrlafette vom Typ Akazija.

In Richtung Krasny Liman wurden ukrainische Streitkräfte in der Nähe von Tscherwonopopowka und Tscherwonaja Dibrowa in der Volksrepublik Lugansk sowie Grigorowka und Serebrjanka in der Volksrepublik Donezk getroffen. Über 55 ukrainische Soldaten wurden getötet, zwei gepanzerte Kampffahrzeuge, zwei Pick-ups, eine Haubitze vom Typ D-20 und eine Selbstfahrlafette vom Typ Gwosdika wurden zerstört.

Am Frontabschnitt bei Donezk setzten die russischen Angriffstruppen die Kämpfe im westlichen Teil der Stadt Artjomowsk fort. Russische Luftlandetruppen unterdrückten feindliche Gegenangriffsversuche an den Flanken und unterstützten die Aktionen der Angriffsgruppen zur Einnahme der Stadt. In den Gegenden bei Krasnoje, Tschassow Jar und Predtetschino in der Volksrepublik Donezk gerieten ukrainische Truppen ins Visier der russischen Artillerie und Luftwaffe. In den vergangenen 24 Stunden wurden bis zu 310 ukrainische Soldaten getötet, vier gepanzerte Kampffahrzeuge, drei Fahrzeuge, ein Mehrfachraketenwerfer vom Typ Grad, eine Haubitze vom Typ Msta-B und eine Selbstfahrlafette vom Typ Gwosdika zerstört. Außerdem wurde ein ukrainisches Treibstoffdepot für Militärausrüstung in der Nähe von Kostantinowka in der Volksrepublik Donezk zerstört.

In Richtung Süddonezk und Saporoschje wurden ukrainische Einheiten in der Nähe der Siedlungen Ugledar, Pretschistowka in der Volksrepublik Donezk und Tscherwonoje in der Region Saporoschje von russischer Artillerie getroffen. Darüber hinaus wurden zwei Munitionsdepots der ukrainischen Streitkräfte in der Nähe der Ortschaften Guljaipole und Poltawka im Gebiet Saporoschje vernichtet. Die ukrainischen Kräfte verloren in diesen Richtungen 90 Kämpfer, zwei gepanzerte Kampffahrzeuge, drei Kleinlastwagen und eine Haubitze vom Typ Msta-B.

Im Gebiet Cherson wurden bis zu zehn ukrainische Soldaten getötet und zwei Fahrzeuge durch Luft- und Artillerieangriffe zerstört.

Des Weiteren fing die russische Armee im Laufe des Tages entlang der Front drei HIMARS-Raketen ab und zerstörte drei ukrainische Drohnen."

Quelle: RT DE