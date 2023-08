Mysteriöse Explosion erschüttert militärisches Industriegelände bei Tel Aviv

Bei einer schweren Explosion in einem Militärindustriekomplex in Israel wurden in der Nacht zum Dienstag drei Menschen verletzt. Israel ist dafür bekannt, dass es solche Vorfälle streng zensiert. Andere ähnliche Vorkommnisse wurden von der Armee als "Routineübungen" bezeichnet. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In der Nacht zum Dienstag ereignete sich in Zentralisrael in der Nähe von Herzlia eine weitere mysteriöse Explosion, bei der drei Menschen schwer verletzt wurden. Dies ist bereits die dritte derartige Explosion in Israel innerhalb von zweieinhalb Monaten.

"Eine Person wurde in der Nacht zum Dienstag bei einer schweren Explosion in einem Militärindustriekomplex in Ramat Hasharon, Zentralisrael, schwer verletzt. Zwei weitere Personen wurden leicht verletzt. Rettungsteams eilten zu der Militäranlage, um das Feuer zu löschen, das nach der Explosion ausgebrochen war", berichtete die hebräische Zeitung Israel HaYom.

"Zahlreiche Feuerwehrteams aus den [nahegelegenen] Bahnhöfen von Herzlia trafen am Ort des Geschehens ein, um sich dem Sicherheitspersonal der Fabrik anzuschließen. Sie lokalisierten mehrere Brandherde und brachten das Feuer ohne den Einsatz gefährlicher Stoffe" unter Kontrolle, so die israelischen Feuerwehrrettungsdienste in einer Erklärung.

BREAKING NEWS | A huge explosion has occurred at a chemical plant north of Tel Aviv in Israel, affecting a large area. First image: pic.twitter.com/0kQOvVeXkK — REALIST (@realistqx1) August 14, 2023

Nur zwei Wochen vor der jüngsten Explosion war in einer verlassenen Waffenfabrik ein Großfeuer ausgebrochen. Damals gab es widersprüchliche Berichte darüber, ob eine Explosion zu hören gewesen sei oder nicht. Einen Monat zuvor hatte es zudem schon einmal eine große Explosion am selben Ort gegeben, wo sich nun auch die jüngste Detonation ereignet hat. Die damalige Explosion hinterließ einen sieben Meter breiten, tiefen Krater in der Erde. Seinerzeit erklärte der Bürgermeister von Herzlia, dass die Ursache möglicherweise auf Reste von unterirdisch gelagerten Waffen zurückzuführen sei.

Israel ist dafür bekannt, dass es solche Vorfälle streng zensiert. Andere ähnliche Vorkommnisse wurden von der Armee in der Vergangenheit als "Routineübungen" bezeichnet. Die meisten dieser mysteriösen Explosionen ereigneten sich in Gebieten, wo sich militärisch-industrielle Anlagen befinden, von denen einige in Betrieb und andere außer Betrieb sind."

Quelle: RT DE