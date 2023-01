Das Verteidigungsministerium Russlands hat die Befreiung der Stadt Soledar bestätigt. Dabei lobte es die russischen Streitkräfte sowie die Kämpfer des privaten Militärunternehmens Wagner. Diese hätten sich mutig und hingebungsvoll am Sturm der Stadt beteiligt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Angesichts der Befreiung der Stadt Soledar hat das Verteidigungsministerium Russlands die Kämpfer des privaten Militärunternehmens Wagner Group für ihre mutige und hingebungsvolle Beteiligung gelobt. Die Wagner-Kämpfer hätten eine wichtige Rolle bei der Befreiung der strategischen Donbass-Stadt gespielt, teilte das Verteidigungsministerium am Freitag auf Telegram mit. Die Äußerungen folgen auf die Erklärung des Ministeriums, dass die Stadt nun vollständig unter der Kontrolle der russischen Streitkräfte stehe.

Soledar sei wichtig für die Fortsetzung der erfolgreichen Offensiven am Frontabschnitt bei Donezk, so das Verteidigungsministerium. Die Befreiung der Stadt soll ermöglichen, die Nachschubwege der ukrainischen Truppen in der südwestlich gelegenen Stadt Artjomowsk abzuschneiden und anschließend die darin verbleibenden ukrainischen Einheiten zu blockieren und einzukesseln.

Die Befreiung sei von verschiedenen russischen Truppen nach einem einheitlichen Plan durchgeführt worden. Demnach sei notwendig gewesen, die Stadt von Norden und Süden aus zu blockieren, das Gebiet der Kampfhandlungen zu isolieren, die ukrainische Armee daran zu hindern, Reserven aus den benachbarten Gebieten in die Stadt zu verlegen sowie Einheiten aus Soledar abzuziehen. Auch russische Kampfflugzeuge und Artillerie hätten die Offensive bei der Befreiung der Stadt unterstützt. Das Verteidigungsministerium erläuterte weiter:

"Was den direkten Sturm der von der ukrainischen Armee besetzten Stadtbezirke von Soledar betrifft, so wurde diese Kampfaufgabe durch die mutigen und hingebungsvollen Handlungen der Freiwilligen des privaten Militärunternehmens Wagner erfolgreich ausgeführt."

Außerdem teilte das Verteidigungsministerium am Freitag mit, dass innerhalb von drei Tagen mehr als 700 ukrainische Soldaten und über 300 ukrainische Waffen in und um Soledar vernichtet worden seien. Die Kampfflugzeuge der russischen Luftwaffe hätten während der Befreiung der Stadt drei Flugzeuge und einen Hubschrauber der ukrainischen Luftwaffe vernichtet."

Quelle: RT DE