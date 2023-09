Frontbericht des russischen Verteidigungsministeriums

In den zurückliegenden 24 Stunden wehrten die Einheiten des russischen Truppenverbands Süd in Richtung Donezk drei Angriffe ab. Bei Kämpfen wurden rund 285 Soldaten der ukrainischen Sturmtrupps getötet oder verletzt. Zudem wurden fünf gepanzerte Kampffahrzeuge, sieben Fahrzeuge, eine Gwosdika-Selbstfahrlafette, eine Selbstfahrlafette М109 Paladin aus US-Produktion sowie zwei ebenfalls in den USA hergestellte Haubitzen М105 außer Gefecht gesetzt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Am Frontabschnitt Saporoschje verlor die ukrainische Armee mehr als 115 Kämpfer. Es wurden zwei gepanzerte Kampffahrzeuge, vier Fahrzeuge sowie zwei Haubitzen D-30 und eine D-20-Haubitze zerstört. Außerdem wurden Waffen aus US-Produktion ausgeschaltet: Zwei Artilleriesysteme М777, zwei Selbstfahrlafetten М109 Paladin sowie zwei Geschütze M119. An der Front bei Kupjansk schlugen die russischen Einheiten des Truppenverbands West vier ukrainische Gegenangriffe zurück. Binnen 24 Stunden wurden etwa 60 ukrainische Kämpfer getötet. Es wurden außerdem drei Fahrzeuge sowie eine Krab-Selbstfahrlafette aus polnischer Produktion vernichtet. In Richtung Krasny Liman trafen die Einheiten des russischen Truppenverbands Mitte größere Kräfteansammlungen sowie Ausrüstung der ukrainischen Armee in den Volksrepubliken Donezk und Lugansk. Die Ukraine verlor rund 40 Soldaten. Es wurden drei Pick-ups sowie eine Haubitze D-30 eliminiert. Bei Süd-Donezk beliefen sich die Gesamtverluste der Ukraine auf mehr als 120 Kämpfer, zwei gepanzerte Kampffahrzeuge sowie neun Fahrzeuge. Zudem wurde nahe der Ortschaft Nowomichailowka in der Donezker Volksrepublik ein Waffendepot zerstört. Am Frontabschnitt Cherson verloren Kiews Truppen rund 35 Soldaten sowie acht Fahrzeuge, ein Artilleriesystem М777 sowie eine Haubitze Msta-B. Außerdem hat die russische Armee entlang der Front 24 Drohnen zerstört oder mittels elektronischer Kampfführung zum Absturz gebracht. Die Luftverteidigung fing drei Geschosse eines HIMARS-Mehrfachraketenwerfers ab. Außerdem wurde ein Kampfhubschrauber vom Typ Mi-8 der ukrainischen Luftstreitkräfte in der Volksrepublik Donezk abgeschossen." Quelle: RT DE