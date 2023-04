Ukrainische Militärs haben das Gebiet der Volksrepublik Donezk (DVR) binnen 24 Stunden 36-mal beschossen und dabei 201 Schuss Munition abgefeuert. Dies berichtet die DVR-Vertretung beim Gemeinsamen Zentrum für die Kontrolle und Koordinierung von Fragen im Zusammenhang mit den Kriegsverbrechen der Ukraine. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Acht Siedlungen wurden beschossen: Panteleimonowka, Werchnetorezkoje, Jassinowataja, Mineralnoje, Wassiljewka, Donezk, Makejeka, Alexandrowka und Wladimirowka. In den Donezker Bezirken Kirowski und Petrowski wurden drei Zivilisten verletzt.

Ukrainische Truppen feuerten in der Nacht 23 Granaten auf die Donezker Volksrepublik ab

Die ukrainischen Streitkräfte haben in der Nacht zum Donnerstag 23 Granaten auf bewohnte Gebiete in der Donezker Volksrepublik (DVR) abgefeuert. Dies teilte die DVR-Vertretung beim Gemeinsamen Zentrum für die Kontrolle und Koordinierung von Fragen im Zusammenhang mit den Kriegsverbrechen der Ukraine mit. Dabei setzte die ukrainische Armee Artillerie der Kaliber 122, 152 und 155 Millimeter ein. Die Angriffe richteten sich gegen Donezk, Michailowka, Nowobachmutowka, Petrowskoje, Jakowlewka und Jassinowataja.

Bei dem heutigen Beschuss durch ukrainische Einheiten wurden in der Ortschaft Wladimirowka in der Volksrepublik Donezk zwei Zivilisten verletzt. Dies meldet am Donnerstag die Vertretung der Volksrepublik Donezk beim Gemeinsamen Zentrum für die Kontrolle und Koordinierung von Fragen im Zusammenhang mit ukrainischen Kriegsverbrechen. Insgesamt feuerten ukrainische Einheiten auf Wladimirowka zwölf Geschosse ab."

Quelle: RT DE