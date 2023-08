Im Raum Kupjansk haben russische Einheiten ukrainische Angriffe in der Nähe der Siedlungen Nowoselowskoje (LVR), Sinkowka (Charkow) und des Sektors Mankowka (Charkow) erfolgreich abgewehrt. Die Verluste Kiews betrugen mehr als 130 Soldaten, zwei gepanzerte Kampffahrzeuge, drei Fahrzeuge sowie zwei Panzerhaubitzen M109 Paladin. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Am Frontabschnitt Donezk wehrten die russischen Truppen fünf ukrainische Angriffe nahe den Siedlungen Andrejewka, Weseloje, Krasnogorowka und Newelskoje in der Volksrepublik Donezk ab. Darüber hinaus wurden ukrainische Munitionsdepots in den Ortschaften Torezk und Nowomichailowka in der Volksrepublik Donezk zerstört. Die ukrainischen Verluste beliefen sich an diesem Tag auf bis zu 400 getötete und verwundete Soldaten, 14 gepanzerte Kampffahrzeuge, zwei Fahrzeuge sowie eine Haubitze vom Typ D-20.

In Richtung Süddonezk schlugen russische Einheiten eine ukrainische Angriffsgruppe in der Nähe des Dorfes Uroschainoje in der Donezker Volksrepublik zurück. Darüber hinaus wurden die Aktivitäten von vier ukrainischen Sabotage- und Aufklärungsgruppen in den Gegenden der Siedlungen Staromajorskoje in der Volksrepublik Donezk und Prijutnoje im Gebiet Saporoschje unterdrückt. Die Verluste der ukrainischen Armee in dieser Richtung umfassten bis zu 200 getötete und verwundete ukrainische Soldaten, zwei gepanzerte Kampffahrzeuge, drei Fahrzeuge sowie Haubitzen der Typen Msta-B und D-30.

Am Frontabschnitt Saporoschje wehrte die russische Armee einen ukrainischen Angriff in der Nähe des Dorfes Rabotino im Gebiet Saporoschje ab. Bis zu 190 ukrainische Soldaten wurden getötet sowie ein gepanzertes Kampffahrzeug, zwei Fahrzeuge, zwei Selbstfahrlafetten des Typs Krab und eine Haubitze des Typs M119 zerstört.

Im Raum Krasny Liman wurde ein ukrainischer Angriff südlich des Dorfes Kusmino in der Volksrepublik Lugansk abgewehrt. Mehr als 40 ukrainische Soldaten wurden getötet sowie zwei gepanzerte Kampffahrzeuge und eine Haubitze des Typs D-20 vernichtet.

Im Gebiet Cherson wurden bis zu 15 ukrainische Soldaten getötet sowie zwei Fahrzeuge, zwei Haubitzen vom Typ D-30 und ein Msta-B-Geschütz zerstört.

Außerdem wurde ein ukrainisches Munitionsdepot in der Nähe der Stadt Goloskow im Gebiet Chmelnizki zerstört.

Im Laufe des Tages zerstörte die russische Luftabwehr entlang der gesamten Front 23 ukrainische Drohnen."

Quelle: RT DE