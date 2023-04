Prof. Sönnichsen und Anwalt Kruse: Strafanzeige gegen Zulassungsbehörde

Die Covid-Impfungen sind weder wirksam noch sicher. Sie verursachen aber unzählige Tote und Schwerkranke. Der Züricher Rechtsanwalt Philipp Kruse und der Salzburger Facharzt für Innere Medizin und Allgemeinmedizin Professor Andreas Sönnichsen haben eine Strafanzeige gegen die Schweizer Zulassungsbehörde Swissmedic eingebracht. Beide waren zu Gast bei Elsa Mittmannsgruber in ELSA AUF1.

Weiter berichtet AUF1: "Die gegen die Schweizer Zulassungsbehörde Swissmedic eingebrachte Strafanzeige sorgte im November letzten Jahres medial für großes Aufsehen. Der Züricher Rechtsanwalt sagt im Gespräch mit Elsa Mittmannsgruber: „Wir haben diese Strafanzeige bereits im Juli 2022 im Namen und Auftrag von sechs betroffenen Impfopfern und 37 zusätzlichen Anzeigestellern gegen Swissmedic eingebracht. Die Medien wurden im November darüber unterrichtet.“

Hier die ganze Sendung „Strafanzeige gegen Zulassungsbehörde: „Es geht buchstäblich um Leben und Tod““ von Elsa Mittmannsgruber mit dem Anwalt Philipp Kruse und Prof. Andreas Sönnichsen ansehen:



Darf der Staat Menschen durch Maßnahmen in Gefahr bringen?

Für den Anwalt ist klar: Wer sich für die Aufklärung der Corona einsetze, müsse hart im Nehmen sein und man dürfe sich durch Diffamierungen nicht beirren lassen. Auch, wenn die Systemmedien nichts unversucht lassen, Aufklärer schlecht zu machen, weiche er nicht von seinem Weg ab. Für ihn gehe es um die Gesundheit der Bevölkerung – aber auch um die Frage, in wie weit dürfe der Staat durch Maßnahmen Menschen in Gefahr bringen?

Erdrückende Evidenz, dass Impfung massive Schäden anrichtet

Professor Andreas Sönnichsen erklärt im Gespräch mit Elsa Mittmannsgruber eindrücklich die fürchterlichen Auswirkungen der Covid-Impfungen. Die massiven Impfschäden würden nun zu Tage treten. Prof. Sönnichsen ist schockiert: „Wir haben eine massive, ja erdrückende Evidenz, dass diese Impfung massive Schäden anrichtet.“ In seiner Praxis erlebe er täglich Menschen mit gesundheitlichen Problemen nach den Spritzen. Es sei ein Ausmaß, das alles übersteige. „So etwas haben wir noch nie gesehen!“, ist der Mediziner entsetzt.

Vielfach höheres Risiko einer Covid-Erkrankung

Es ist aber nicht nur, dass die Spritzen massive Schäden und Nebenwirkungen verursachen. Es zeige sich, Geimpfte hätten auch ein vielfach höheres Risiko an einer Covid-Infektion zu erkranken als ungeimpfte Menschen. Er sagt: „Die mehr als dreimal Geimpften haben die höchste Infektionsrate an Covid-Erkrankungen. Also genau das Gegenteil von dem, was die Impfung eigentlich bezwecken sollte.“



Quelle: AUF1.info