Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Generalleutnant Igor Konaschenkow, hat bei seinem täglichen Briefing über erfolglose Versuche der ukrainischen Streitkräfte berichtet, an der Kontaktlinie in der Nähe von Donezk, Krasny Liman und südlich von Donezk voranzukommen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Allein am Frontabschnitt Donezk habe der russische Truppenverband Süd in den letzten 24 Stunden neun gegnerische Attacken abgewehrt. Die Verluste der ukrainischen Armee bezifferte Konaschenkow auf mehr als 210 Soldaten. Der Gegner habe einen Kampfpanzer, sieben Schützenpanzer, drei Panzerfahrzeuge, zwei Pick-ups, eine Haubitze vom Typ Msta-B und ein Geschütz vom Typ D-20 verloren. Zudem seien ein Munitionslager und ein US-Aufklärungsradar vom Typ AN/TPQ-50 zerstört worden.

Der Truppenverband Zentrum habe am Frontabschnitt Krasny Liman eine Attacke zurückgeschlagen. Dabei seien mehr als 15 ukrainische Soldaten ums Leben gekommen. Der Gegner habe außerdem einen Schützenpanzer und einen gepanzerten Wagen verloren. Nach Angaben des russischen Militärsprechers seien in den letzten 24 Stunden an diesem Frontabschnitt bis zu 185 ukrainische Armeeangehörige getötet worden. Drei Panzerfahrzeuge, drei Pick-ups, zwei Haubitzen vom Typ D-30 und eine Selbstfahrlafette vom Typ Gwosdika seien außer Gefecht gesetzt worden. Getroffen worden sei auch ein ukrainisches Munitionslager. Seit dem 23. Juli sei der Truppenverband Zentrum in der Nähe der Ortschaft Sergejewka in der Volksrepublik Lugansk entlang einer zwölf Kilometer breiten Frontlinie drei Kilometer tief in die gegnerische Verteidigung vorgedrungen, sagte Konaschenkow.

Am Frontabschnitt südlich von Donezk habe der Truppenverband Ost eine Attacke abgewehrt. Im Kampf seien bis zu 16 ukrainische Soldaten getötet worden. Der Gegner habe zwei Panzerfahrzeuge verloren. Darüber hinaus sei eine ukrainische Aufklärungs- und Sabotagegruppe unschädlich gemacht worden. Konaschenkow meldete diesmal keine gegnerischen Angriffe am Frontabschnitt Saporoschje. Er erklärte dies damit, dass die ukrainische Armee im Laufe der Nacht nach ihrer gescheiterten verlustreichen Offensive damit beschäftigt gewesen sei, ihre Kampffähigkeit wiederherzustellen. Die russische Armee habe aber die Aktivitäten einer gegnerischen Aufklärungs- und Sabotagegruppe unterbunden. Der russische Militärsprecher bezifferte die jüngsten ukrainischen Personalverluste an diesen beiden Frontabschnitten auf über 280 Armeeangehörige. Dort seien 25 Panzer, zehn Schützenpanzer, drei Panzerfahrzeuge, zwei Wagen, ein tschechischer Mehrfachraketenwerfer vom Typ RM-70 Vampire und zwei britische Haubitzen vom Typ FH-70 außer Gefecht gesetzt worden.

Bei seinem Vormarsch am Frontabschnitt Kupjansk habe auch der Truppenverband West günstigere Stellungen bezogen. In den letzten 24 Stunden seien dort mehr als 35 ukrainische Soldaten ums Leben gekommen. Das ukrainische Militär habe darüber hinaus drei Panzerfahrzeuge, vier Wagen, ein Geschütz vom Typ D-20 und eine Selbstfahrlafette vom Typ Gwosdika verloren, teilte Konaschenkow mit.

Nach Angaben des russischen Militärsprechers habe der Gegner in den letzten 24 Stunden bis zu 25 Armeeangehörige, drei Fahrzeuge und zwei Haubitzen vom Typ D-30 verloren."

