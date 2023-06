Nachdem die ukrainischen Streitkräfte ihre Offensivziele nicht erreicht und in Richtung Süd-Donezk erhebliche Verluste erlitten hatten, versuchten sie, die Verteidigung der russischen Truppen am Frontabschnitt Donezk in der Nähe der Stadt Artjomowsk zu durchbrechen. Im Laufe des vergangenen Tages wurden in Richtung der Siedlungen Jagodnoje, Dubowo-Wasilewka, dem westlichen Stadtrand von Artjomowsk, Andrejewka, Orechowo-Wasilewka sowie Kleschejewka ukrainische Offensivmaßnahmen erfolgreich abgewehrt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Kiew hat das Ziel seiner Offensive nicht erreicht, es gelang ihm nicht, die russische Verteidigung zu durchbrechen. Im Laufe des Tages wurden bis zu 415 ukrainische Soldaten getötet, zwei Panzer, neun gepanzerte Kampffahrzeuge, sechs Fahrzeuge, eine Selbstfahrlafette vom Typ Gwosdika und eine Haubitze vom Typ Msta-B zerstört.

Im Grenzgebiet zwischen der Volksrepublik Donezk und dem Gebiet Saporoschje wurden im Laufe des Tages drei ukrainische Angriffe in den Ortschaften Neskutschnoje und Lewadnoje abgewehrt. Ferner wurde ein Angriff der ukrainischen Streitkräfte in der Nähe des Dorfes Nowodonezkoje in der Volksrepublik Donezk zurückgeschlagen. Diese Siedlung befindet sich unter der Kontrolle der russischen Streitkräfte. Durch den Beschuss einer Kolonne ukrainischer Panzerfahrzeuge, die in Richtung der Sowchose Oktjabr vorrückte, wurden die meisten Panzerfahrzeuge zerstört. Die übrigen zogen sich auf ihre ursprüngliche Position zurück.

Insgesamt wurden im Laufe des Tages in Richtung Süd-Donezk über 190 ukrainische Soldaten getötet, 8 Panzer, darunter zwei französische Radpanzer AMX-10, 20 gepanzerte Kampffahrzeuge, 12 Fahrzeuge, ein Artilleriesystem des Typs M777, eine Selbstfahrlafette vom Typ Gwosdika, Haubitzen des Typs D-20 und D-30 sowie ein Geschütz des Typs Giazint-B vernichtet.

In der Gegend von Omelnik und Gulaipole, Gebiet Saporoschje, wurden ein Munitionsdepot der ukrainischen Armee sowie eine AN/TPQ-36 Radarstation zerstört.

Am Frontabschnitt Kupjansk wurden ukrainische Nische Einheiten in der Nähe der Siedlungen Nowomlynsk, Kulagowka, Kislowka und Perschotrawnewoje im Gebiet Charkow und Stelmachowka in der Volksrepublik Lugansk getroffen. Die Aktivitäten von drei ukrainischen Sabotage- und Aufklärungsgruppen wurden in der Nähe von Nowoselowskoje in der Volksrepublik Lugansk unterbunden.

Im Laufe des Tages verlor Kiew in dieser Richtung über 50 Soldaten, drei gepanzerte Kampffahrzeuge, zwei Fahrzeuge und eine Panzerhaubitze vom Typ Paladin.

In Richtung Krasny Liman wurden die ukrainischen Truppen in den Gegenden bei Ploschtschanka, Karmasinowka, Tscherwonaja Dibrowa, Kusmino in der Volksrepublik Lugansk und Jampolowka in der Volksrepublik Donezk angegriffen. Die Aktivitäten von zwei ukrainischen Sabotage- und Aufklärungsgruppen wurden in der Nähe des Forstgebiets Serebrjanski unterdrückt.

Im Laufe des Tages wurden über 70 ukrainische Soldaten getötet und zwei Schützenpanzer, fünf Fahrzeuge, eine Selbstfahrlafette vom Typ Gwosdika und eine Haubitze vom Typ D-20 zerstört.

In Richtung Cherson umfassten die ukrainischen Verluste binnen 24 Stunden bis zu 60 Soldaten, fünf gepanzerte Kampffahrzeuge, zwei Pick-up-Trucks, ein Artilleriesystem des Typs M777, eine Selbstfahrlafette vom Typ Gwosdika sowie eine Haubitze vom Typ Msta-B.

Zwei Treibstoffdepots der ukrainischen Streitkräfte wurden in der Nähe der Ortschaft Awdejewka in der Volksrepublik Donezk zerstört.

Die russische Armee schoss eine Su-27 der ukrainischen Luftwaffe in der Nähe des Dorfes Nikiforowka in der Volksrepublik Donezk und eine ukrainische MiG-29 in der Nähe des Dorfes Ljubizkoje in der Region Saporoschje ab.

Im Laufe des Tages wurden entlang der Front 24 Raketen der Mehrfachraketenwerfer vom Typ HIMARS, Uragan und Olcha abgefangen und 22 ukrainische Drohnen zerstört.

