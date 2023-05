Niederländische Bauern bereiten sich auf Schlacht vor

Während die Grünen unter Führung des Kinderbuch-Autors Robert Habeck alles daran setzen, mit Deutschland die einst erfolgreichste Industrie-Nation des Kontinents zu vernichten, versucht dies der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte zeitgleich mit einer der leistungsfähigsten Landwirtschaft der Welt. Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: "Er zählt neben Kanadas Premierminister Justin Trudeau zu den engagiertesten Jüngern Klaus Schwabs und somit des WEF. Zu dessen Zielen es gehört, das Bevölkerungswachstum einzudämmen.

WEF will niederländische Landwirtschaft zerstören

Was man neben Impfungen durch die künstliche Verknappung von Energie sowie Lebensmitteln erreichen will. Als Begründung hierfür muss nun wiederum der Klimaschwindel herhalten. Nachzulesen in der hauseigenen WEF-Publikation „Transforming Food Systems with Farmers: A Pathway for the EU“. Zuviel Stickstoff durch Dünger sowie erhöhter Wasserverbrauch bzw. Methanausstoß durch Nutztierhaltung würden ja glatt das Weltklima um vermeintlich bedrohliche 1-2 Grad erhöhen, so das mediale Mantra.

Aussagen, die zwar kein normaler Mensch ernst nehmen kann, allerdings katastrophale Auswirkungen auf die holländischen Bauern und somit auch auf uns hätten. Nun tut die unter der WEF-Führung agierende niederländische Regierung alles, um ihre Pläne bezüglich industriellen und landwirtschaftlichen Rückbaus sowie ihres gigantischen Umsiedlungsprojektes umzusetzen. Letzteres, die sogenannte „Tristate City“, soll eine Art Superstadt mit einem zukünftigen Einzugsgebiet für knapp 40 Millionen Menschen werden.

Massiver Druck auf holländische Landwirte

Das brutale Vorgehen von Polizei und Behörden hatte die holländischen Landwirte zuletzt stark unter Druck gesetzt. Viele sind daran zerbrochen. So sollen laut der niederländischen Aktivistin Eva Vlaardingerbroek jedes Jahr bis zu 30 von ihnen Selbstmord begehen. Bei anderen hingegen hat sich der Widerstand gegen Rutte und seine globalistischen Komplizen verstärkt.

So konnte die neu entstandene Bauer-Bürger-Bewegung „BBB“ bei den Provinzwahlen im vergangenen März einen wahren Erdrutschsieg erringen. Weshalb zuletzt nun die EU sogar ihre Schatztruhen öffnete, in der Hoffnung, die Bauern mit finanziellen Mitteln zur Aufgabe bewegen zu können. Die allerdings zeigen zu Recht kein Interesse an aberwitzigen, versehentlich an die Öffentlichkeit geratenen Vorschlägen, wie einer Obergrenze von 2,5 bis 3 Kühen pro Hektar Grünland.

Bauern-Vertreter ruft zum Widerstand auf

Wie auch beim Impfen zeigen die globalistisch gelenkten Regime allerdings keinerlei Absicht, von ihren fanatischen Zielen abzurücken, weshalb nun Mark van den Oever, Vorsitzender der „Farmers Defence Force“, die niederländischen Landwirte letzte Woche dazu aufrief, sich „auf den Kampf vorzubereiten“. Sie würden der Zerstörung der Agrarsektors nicht tatenlos zusehen. Dem bisher im Windschatten agierenden Landwirtschaftsminister Pieter Adema sagt er „Wind von allen Seiten“ voraus. Und seinen Mitstreitern richtet er aus: „Bereitet euch auf die Schlacht vor.“"

Quelle: AUF1.info