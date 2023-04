Globalismus – weltweite Gleichschaltung und totale Kontrolle

Spätestens mit dem Corona-Ausnahmezustand trat ganz offen in Erscheinung, wie gleichgeschaltet sämtliche Länder der Welt handelten. WHO, UNO, NATO, WEF – sie alle sind überstaatliche Strukturen, von niemandem gewählt und nicht demokratisch organisiert – und sie alle entscheiden über das Schicksal der Menschen. Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: "Die Schaffung von Chaos lässt Menschen verzweifeln und resignieren – ein altbekannter Teil psychologischer Kriegsführung. Doch dieser geplante Umbruch der Werte und Systeme ist nicht neu. Die Idee der „Einen-Welt-Ordnung“ geht bereits auf das Jahr 1915 zurück. Damals wurde die Zerstörung der alten und der Aufbau einer neuen Ordnung gefordert. Keine Tradition dürfe bestehen bleiben. Zur selben Zeit wurde in Europa die Freimaurerei gegründet, und in den USA entstand die FED – ein gigantischer Machtkomplex aus Geld, Politik und Medien war geschaffen. Auch die Kaiserhäuser Österreichs und Deutschlands und die russischen Zarenhäuser mussten zeitgleich zerstört werden.

Ziel der Globalisten: Eine-Welt-Regierung

Ob in Russland oder den USA: Die Globalisten hatten sich überall festgesetzt. Seit über 200 Jahren sind Europa und England fest in ihren Händen. Und ihr Zeil ist immer dasselbe, sei es im Westen oder im Osten: Sie wollen eine Weltregierung, weltweite Macht, wie AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet in seinem Video „300 Jahre zur Weltherrschaft: Der Weg der Globalisten in Russland, USA, Europa“ zeigt.

Stefan Magnet AUF1: „300 Jahre zur Weltherrschaft: Der Weg der Globalisten in Russland, USA, Europa“



Gleichschaltung und totale Kontrolle

In der Corona-Krise taumelten wir scheinbar von Krise zu Krise – bis nichts mehr von der alten Ordnung übrigblieb. Das Ziel, ein kommunistisches System der Gleichschaltung, wurde hier überdeutlich. Globalstaaten wurden ausgehöhlt, Länder okkupiert.

Nun befinden wir uns – unter willkürlich anderer Begründung, dem „Klima“ – auf dem Weg in Smart Citys, Wahlen sollen obsolet werden, der Mensch überflüssig. Jeder Bereich des Lebens soll kontrolliert werden – bis hin zur menschlichen Fortpflanzung.

Was können wir tun? – AUF1-Abend Globalismus am 11. April

Beenden können wir diese bewusste und von langer Hand geplante Zerstörung erst, wenn wir die Vorgänge dahinter erkennen. Wer steckt hinter den Regierungen der Welt und was wollen sie?

Thorsten Schulte und Stefan Magnet sprechen beim großen AUF1-Themenabend ganz offen und unverblümt über die globalen Hintergrundmächte. Sie behandeln die aktuellen Bedrohungsszenarien in den Bereichen Great Reset, Gesundheits-Ausnahmezustand, Ukraine-Krieg, Massenmigration und Transhumanismus. „Damit gehen wir zur Wurzel allen Übels“, betont Thorsten Schulte. Information ist der erste Schritt, damit die Aufklärungsbewegung noch größer und stärker wird, ist sich Stefan Magnet sicher.

Am 11. April haben Sie die Möglichkeit, Thorsten Schulte und Stefan Magnet in Oberösterreich live zu erleben: Karten für den AUF1-Abend zum Thema Globalismus – inklusive Buchsignierung und Weinverkostung – gibt es HIER"

Quelle: AUF1.info