SPÖ-Führungsstreit: „Bilderberger-Pam“ Rendi-Wagner tritt zurück

Pamela Rendi-Wagner zieht sich von der SPÖ-Spitze zurück: Nachdem sie bei der Mitgliederbefragung über den Parteivorsitz mit 31,4 Prozent nur Rang drei belegt hatte, hat die ungeliebte Vorsitzende heute Vormittag in einer kurzen Erklärung angekündigt, beim SPÖ-Parteitag am 3. Juni nicht mehr zu kandidieren. Dies berichtet Konrad Reisinger auf dem Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet Reisinger: "Zufall oder nicht – der Zeitpunkt ist insofern pikant, wenn man sich in Erinnerung ruft, dass Rendi-Wagners kometenhafter Aufstieg nach dem Bilderberger-Treffen 2018 begann. Beim diesjährigen Treffen in Lissabon war sie nicht zugegen und ist jetzt auch den SPÖ-Parteivorsitz los.

Corona-Hardliner-Kurs rächt sich

Doch nur die globalistischen Strippenzieher – und damit die Systemmedien hinter sich zu haben, reicht offenbar nicht aus. Die empathielos und pinocchiohaft wirkende Rendi-Wagner ist weder beim Wähler noch in der eigenen Partei sonderlich gut angekommen.

Ihre jetzige Bruchlandung ist auch ein Ergebnis der SPÖ-Niederlagen bei den letzten Landtagswahlen, die wiederum noch sehr stark von Nachwirkungen der Corona-Plandemie bestimmt waren. Und gerade da hat die Impf-Fanatikerin Rendi-Wagner ganze Arbeit im Sinne des Systems geleistet: Stets forderte sie – ganz im Sinne der Bundesregierung – noch schärfere und radikalere Zwangsmaßnahmen und sorgte dafür, dass die Roten die schwarz-grüne Corona-Politik praktisch zu hundert Prozent mittrugen.

Mitgliederschwund: Sozialdemokratie versinkt in Bedeutungslosigkeit

Das brachte ihr zwar eine gute Presse, aber letztlich Watschen vom Wähler ein. Und auch in ihrer eigenen Partei war sie nie unumstritten, sodass ihr enttäuschender dritter Platz bei der SPÖ-Mitgliederbefragung nicht wirklich überrascht. Dass ihre beiden Konkurrenten Doskozil mit 33,7 Prozent und der extrem linke Babler mit 31,5 Prozent auch nur rund ein Drittel der Mitglieder hinter sich haben, unterstreicht den inferioren Zustand der österreichischen Sozialdemokratie.

Der wird auch durch den kontinuierlichen Mitgliederschwund deutlich. Offiziell sind es noch 147.000 – und damit nur noch rund ein Viertel vom Stand vor 30 Jahren, wo es noch über 600.000 waren. Von der Phase der SPÖ-Alleinregierung unter Bruno Kreisky mit 720.000 Genossen ganz zu schweigen. Ob der burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil den roten Niedergang stoppen kann, bleibt abzuwarten.



Keine „gmahde Wiesn“ für Doskozil

Dazu muss er nämlich erst einmal am nächsten SPÖ-Parteitag gewählt werden – was durchaus keine „gmahde Wiesn“ ist. Obwohl sich Doskozil schon als Kickl-Herausforderer bei den Systemmedien andient, eine „bessere Migrationspolitik“ als die FPÖ machen zu wollen . Der ehemalige Polizist spuckt gerne große Töne im Flüsterton, auch in der Einwanderungsfrage: So machte sich der damalige Verteidigungsminister im Frühjahr 2016 für eine rigorose Asylpolitik und Remigration stark, und sprach von geplanten 50.000 Rückführungen in den kommenden vier Jahren , die eine „Mindestgröße“ wären. Geschehen ist damals diesbezüglich allerdings genau so viel wie heute: Nämlich nichts!"

Quelle: AUF1.info